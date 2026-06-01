सिपाही ने महिला से की शर्मनाक हरकत: काग्रेस ने ऑडियो शेयर करके UP पुलिस और सरकार को घेरा, आरोपी पर गिरी गाज

Auraiya Viral Audio Case:औरैया में यूपी पुलिस के मुख्य आरक्षी का कथित ऑडियो वायरल होने के बाद मामला राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय बन गया है। ऑडियो में एक युवती से अभद्र भाषा में बातचीत का आरोप है। सोशल मीडिया पर यह रिकॉर्डिंग तेजी से फैल रही है, जिसके बाद कांग्रेस व अन्य लोग पुलिस की कार्यप्रणाली और महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया है। लोगों का कहना है कि जब सुरक्षा देने वाली संस्था पर ही सवाल उठने लगें, तो आम महिलाओं का भरोसा कमजोर पड़ता है। यही वजह है कि यह मामला अब सिर्फ एक ऑडियो तक सीमित नहीं रह गया है।