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‘अपनी मम्मी से बात कराओ’, हेड कॉन्स्टेबल ने आधी रात को युवती को फोन किया, मना करने पर दीं गालियां

Auraiya police Constable viral audio : उत्तर प्रदेश के औरैया में आधी रात को युवती को फोन कर मां से बात कराने की जिद करने और गालियां देने वाले हेड कॉन्स्टेबल राजेंद्र सिंह का ऑडियो वायरल। SP ने आरोपी को किया सस्पेंड।

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औरैया

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Avaneesh Kumar Mishra

Jun 01, 2026

Police

युवती से रात में सिपाही ने की अभद्र बातें, PC- Chatgpt

औरैया: उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में कानून व्यवस्था की रक्षा करने वाले एक हेड कॉन्स्टेबल की बेहद शर्मनाक हरकत सामने आई है। आधी रात को एक युवती को फोन कर अश्लील बातें करने, उसकी मां से बात कराने की जिद करने और मना करने पर गालियां देने का पूरा ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस घटना ने पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है।

मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां हेड कॉन्स्टेबल (मुख्य आरक्षी) राजेंद्र सिंह तैनात हैं। पीड़िता युवती के अनुसार, आधी रात के समय उनका फोन अचानक बज उठा। कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए कहा कि उसकी शिकायत दर्ज कर ली गई है। शुरुआत में बात सामान्य लग रही थी, लेकिन कुछ ही देर बाद हेड कॉन्स्टेबल का लहजा बदल गया।

बार-बार बोल रहा था मम्मी से बात करवाओ

ऑडियो में साफ सुनाई देता है कि राजेंद्र सिंह युवती से बार-बार कह रहे हैं, 'अपनी मम्मी से बात कराओ'। युवती ने विनम्रता से जवाब दिया कि उनकी मां सो चुकी हैं और इस वक्त बात नहीं करा सकतीं। इसके बावजूद हेड कॉन्स्टेबल ने जिद नहीं छोड़ी। उन्होंने बार-बार 'मम्मी से बात कराओ' की मांग दोहराई और जब युवती ने इनकार किया तो उनका स्वर आक्रामक हो गया।

युवती के बार-बार मना करने पर राजेंद्र सिंह ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल शुरू कर दिया। उन्होंने अश्लील टिप्पणियां कीं और गालियां देनी शुरू कर दीं। युवती ने पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली, जो बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो गई। ऑडियो में युवती की परेशानी और हताशा साफ झलकती है, जबकि पुलिसकर्मी की जिद और अश्लील व्यवहार सुनकर किसी का भी खून खौल सकता है।

एसपी ने सिपाही को किया सस्पेंड

इस घटना की सूचना मिलते ही औरैया पुलिस अधीक्षक ने तुरंत संज्ञान लिया। उन्होंने आरोपी हेड कॉन्स्टेबल राजेंद्र सिंह को तत्काल निलंबित कर दिया और पूरे मामले की विस्तृत विभागीय जांच के आदेश जारी किए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद यदि आरोप सही पाए गए तो दोषी के खिलाफ सबसे कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी, जिसमें बर्खास्तगी तक की सजा हो सकती है।

पुलिस विभाग को इस मामले को गंभीरता से लेते हुए न सिर्फ दोषी को सजा दिलानी चाहिए, बल्कि ऐसे कर्मचारियों की पहचान कर उन्हें संवेदनशीलता और नैतिकता का प्रशिक्षण भी देना चाहिए। युवती ने साहस दिखाते हुए ऑडियो रिकॉर्ड किया और वायरल किया, जिसके कारण कार्रवाई संभव हो सकी।

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Published on:

01 Jun 2026 02:58 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Auraiya / ‘अपनी मम्मी से बात कराओ’, हेड कॉन्स्टेबल ने आधी रात को युवती को फोन किया, मना करने पर दीं गालियां

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