‘अपनी मम्मी से बात कराओ’, हेड कॉन्स्टेबल ने आधी रात को युवती को फोन किया, मना करने पर दीं गालियां

युवती के बार-बार मना करने पर राजेंद्र सिंह ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल शुरू कर दिया। उन्होंने अश्लील टिप्पणियां कीं और गालियां देनी शुरू कर दीं। युवती ने पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली, जो बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो गई। ऑडियो में युवती की परेशानी और हताशा साफ झलकती है, जबकि पुलिसकर्मी की जिद और अश्लील व्यवहार सुनकर किसी का भी खून खौल सकता है।