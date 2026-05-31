1.5 साल के मासूम को पटक-पटककर मारने वाला दरिंदा गिरफ्तार, स्ट्रैचर पर पड़ा-पड़ा पानी मांग रहा

वीडियो में आरोपी प्यास से बुरी तरह तड़पता नजर आ रहा है। उसकी हांफती सांस और सूखे होंठ साफ दिख रहे हैं, वह बार-बार कह रहा है पानी दे दो…पानी दे दो। लेकिन, अस्पताल में मौजूद कोई भी व्यक्ति उसे पानी देने को तैयार नहीं है। एक आवाज पीछे से आती है कि रुको अभी मिलेगा। वीडियो देखने वाले लोग भावुक हो रहे हैं और कमेंट में लिख रहे हैं, 'जिसने मासूम को पटक-पटककर मारा हो उसे पानी की एक बूंद भी नहीं मिलनी चाहिए। उसे खौलता पानी मिलना चाहिए।”