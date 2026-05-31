31 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

फिरोजाबाद

1.5 साल के मासूम को पटक-पटककर मारने वाला दरिंदा गिरफ्तार, स्ट्रैचर पर पड़ा-पड़ा पानी मांग रहा

Firozabad child murder : यूपी के फिरोजाबाद में डेढ़ साल के मासूम आरव की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। अस्पताल के स्ट्रैचर पर तड़पते और पानी मांगते आरोपी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

2 min read
Google source verification

फिरोजाबाद

image

Avaneesh Kumar Mishra

May 31, 2026

Murder

बच्चे को सड़क पर पटक-पटक कर मारने वाला पानी के लिए तड़पता रहा, PC- Patrika

फिरोजाबाद : उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक डेढ़ वर्षीय मासूम बच्चे की सिरफिरे ने पटक-पटककर हत्या कर दी। शनिवार को यादव कॉलोनी में विराज उर्फ जितेंद्र पाठक ने एकतरफा प्यार के चलते छोटे से आरव को आठ बार जमीन पर पटक-पटक कर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी को पुलिस एनकाउंटर में घायल कर गिरफ्तार कर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

वीडियो में आरोपी प्यास से बुरी तरह तड़पता नजर आ रहा है। उसकी हांफती सांस और सूखे होंठ साफ दिख रहे हैं, वह बार-बार कह रहा है पानी दे दो…पानी दे दो। लेकिन, अस्पताल में मौजूद कोई भी व्यक्ति उसे पानी देने को तैयार नहीं है। एक आवाज पीछे से आती है कि रुको अभी मिलेगा। वीडियो देखने वाले लोग भावुक हो रहे हैं और कमेंट में लिख रहे हैं, 'जिसने मासूम को पटक-पटककर मारा हो उसे पानी की एक बूंद भी नहीं मिलनी चाहिए। उसे खौलता पानी मिलना चाहिए।”

क्या था मामला

बदायूं के शेखूपुर निवासी विराज लंबे समय से आरव की मां रति पर शादी का दबाव डाल रहा था। रति ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। नाराज विराज ने रिश्ते में देवर लगने के बावजूद रति के 1.5 वर्षीय बेटे आरव को टॉफी के बहाने अपने साथ ले लिया। इसके बाद उसने बच्चे को बार-बार सड़क पर पटका। आठ बार पटकने के बाद शव को घर के बाहर फेंककर फरार हो गया।

मासूम की मां रति और नानी पिंकी इस घटना के बाद टूट चुकी हैं। रति ने बताया, 'वो मेरे बच्चे को प्यार से गोद में लेकर ले गया था। मुझे क्या पता था कि वो इतना बर्बर है।' नानी पिंकी ने कहा, 'उसने टॉफी के लालच में नाती को बुलाया और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया।' परिवार ने आरोपी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक के लिए फांसी की सजा की मांग की है।

अस्पताल में तड़प रहा आरोपी

एनकाउंटर में घायल होने के बाद विराज को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां वायरल वीडियो में वह बार-बार पानी मांगता दिख रहा है, लेकिन स्टाफ और मौजूद लोग उसे पानी देने से मना कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो देखकर लोगों में आक्रोश है। कई यूजर्स लिख रहे हैं कि 'जिसने निर्दोष बच्चे को इतनी बेरहमी से मारा, उसे प्यास का ऐसा ही दर्द महसूस होना चाहिए।'

ये भी पढ़ें

असद के एनकाउंटर के बाद सूर्या की मां ने सीएम योगी से कर दी यह बड़ी मांग, बोलीं- अभी तो 6 और हैं
गाज़ियाबाद
Surya Murder Case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

31 May 2026 05:07 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Firozabad / 1.5 साल के मासूम को पटक-पटककर मारने वाला दरिंदा गिरफ्तार, स्ट्रैचर पर पड़ा-पड़ा पानी मांग रहा

बड़ी खबरें

View All

फिरोजाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

भाभी ने शादी से किया इनकार, तो देवर ने मासूम को 8 बार सड़क पर पटक-पटककर मार डाला, हिला कर रख देगा CCTV VIDEO

Firozabad child murder, one-sided love crime
फिरोजाबाद

ससुर मुलायम सिंह और पति अखिलेश की साख भी नहीं आई थी काम, जब एक फिल्म स्टार से पहला चुनाव हार गईं डिंपल यादव

akhilesh yadav, dimple yadav
फिरोजाबाद

‘घरों में शिफ्ट में सो सकते हैं तो नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते’, BJP सांसद बोले- कुर्बानी परंपरा में सुधार की जरूरत

BJP MP Rajkumar Chahar
फिरोजाबाद

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर बस में लगी आग, लपटों के बीच यात्रियों का रेस्क्यू, 2 की मौत, 20-25 घायल

Fire Accident
फिरोजाबाद

फिरोजाबाद में BJP महिला पार्षद का अनोखा प्रदर्शन, बोलीं- 3 साल से इंसाफ नहीं मिला; बीच सड़क होने लगीं गंजी

firozabad bjp councilor head shave protest
फिरोजाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.