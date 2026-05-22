आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर बस में लगी आग, लपटों के बीच यात्रियों का रेस्क्यू, 2 की मौत, 20-25 घायल

फिरोजाबाद : शुक्रवार तड़के आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक भयानक सड़क हादसा हो गया। कानपुर से गुड़गांव जा रही एक लग्जरी बस आगे चल रहे बालू से भरे डंपर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में शॉर्ट सर्किट हो गया और कुछ ही पलों में पूरी बस आग की लपटों में घिर गई। हादसे में बस चालक और कंडक्टर की मौके पर ही जलकर मौत हो गई, जबकि कंडक्टर गंभीर रूप से घायल है। लगभग 15 से 25 यात्री झुलस गए, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है।