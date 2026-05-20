…तो उस दिन केशव प्रसाद मौर्य अतीक अहमद को मार देते गोली, निकाल ली थी लाइसेंसी राइफल

अतीक अहमद (1962-2023) एक दबंग और अपराधी किस्म का आदमी था। अतीक अहमद पर प्रयागराज क्षेत्र में कई आपराधिक मामले, हत्या, अपहरण और भूमि कब्जे में नाम कमाया। वह कई बार विधायक रहा और 2004 में फूलपुर से सांसद भी चुना गया था। अप्रैल 2023 में पुलिस कस्टडी में उनकी और उनके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बेटे असद का भी एनकाउंटर में मारा जाना चर्चित रहा।