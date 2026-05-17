AC कमरे में बैठकर फर्जी पोस्ट करने वाले अखिलेश यादव का PDA गरीबों का विरोधी- केशव प्रसाद मौर्य

ओपी राजभर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर हिंदी और भोजपुरी दोनों में पोस्ट लिखकर अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला।

राजभर ने लिखा कि मैं 'अखिलेश अभी आपके भाई का देहांत हुआ है और पूरा परिवार परेशानी में है। यही वजह है कि मैं भी अपके दुख में शामिल हूं और आपकी समाज को बांटने वाली राजनीति पर कहना-लिखना बंद कर दिया था। लेकिन आप इतने सत्ता लोलुप हैं कि परिवार की 'गमी' के बीच भी राजनीति सूझ रही है, दूसरों के घरों में क्या चल रहा है इसकी आपको ज्यादा चिंता है। लगता है आपने लोकलाज त्याग दिया है।'