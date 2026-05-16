प्रयागराज में जिंदा जली मां…4 बच्चों को बचाया, क्राकरी कारोबारी के मकान में लगी थी आग

प्रयागराज : मां का प्यार आग को भी मात दे जाता है। प्रयागराज के नैनी बाजार में 12 मई की रात यह बात एक बार फिर साबित हो गई। भीषण आग और घने धुएं के बीच एक मां ने अपने तीन बच्चों और एक भतीजे को बचाने के लिए आखिरी सांस तक जंग लड़ी। आखिरकार बच्चों को सुरक्षित देखकर वह खुद आग की भेंट चढ़ गई।