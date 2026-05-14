प्रयागराज में बेटे ने पिता की हत्या कर शव को किया दफन, कुत्तों ने मिट्टी हटाया तो हुआ खुलासा

son murdered his father: प्रयागराज में बेटे ने अपने पिता की लाठी से पीट-पीट कर हत्या कर दी और शव को घर के पीछे स्थित खेत में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। लेकिन कुत्तों ने बेटे का खेल बिगाड़ दिया जब उसने मिट्टी खोदकर अलग कर दी। मिट्टी अलग होते देखा मौके पर पहुंचे हत्यारोपी बेटे ने फिर मिट्टी डालने का प्रयास किया। लेकिन बदबू ने पड़ोसियों को शंका हुई। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने जानकारी प्राप्त की। उन्होंने पुलिस को बुला लिया।‌ सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने गड्ढा खोदकर शव को बाहर निकाला और कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।‌ पुलिस ने हत्यारोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। घटना की जांच कर रही है। मामला उतरांव थाना क्षेत्र का है।