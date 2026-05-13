प्रतीक यादव का निधन: आयरन कोर फिट जिम किया गया बंद, शहर के अच्छे सेंटर में होती थी गिनती

Prateek Yadav Iron Kar Fit Gym was shut down: लखनऊ में प्रतीक यादव की मौत के बाद उस जिम को बंद कर दिया गया। जहां वह बड़े ही शौक से जाकर वर्कआउट करते थे। मैनेजमेंट ने इस संबंध में नोटिस जारी किया है। सुबह के समय जिम को खोला गया था। लेकिन प्रतीक यादव की मौत की खबर मिलते ही वर्कआउट करने के लिए आने वालों की संख्या में काफी कमी आ गई और मौके पर सन्नाटा पसर गया, जिसे मैनेजमेंट ने अब बंद करने का नोटिस चस्पा कर दिया है। दरअसल आयरन कोर फिट (Iron Core Fit Gym) के नाम से प्रतीक यादव जिम चलाते थे। यही नहीं, वह वर्कआउट करने के लिए भी जाते थे।