असम से लौटीं अपर्णा यादव, कल पिपराघाट पर होगा प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार

प्रतीक यादव की मौत मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से शुरुआती तौर पर अहम जानकारी सामने आई है। मेडिकल जांच में पता चला है कि उनके शरीर में खून का थक्का जम गया था। रिपोर्ट के अनुसार, शरीर के निचले हिस्से से ऊपरी हिस्से तक ब्लड क्लॉटिंग होने के कारण आर्टरी और फेफड़ों में गंभीर संक्रमण फैल गया, जिसके बाद कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनकी मौत हो गई। हालांकि, डॉक्टरों का कहना है कि मौत के कारणों को लेकर पूरी तस्वीर विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो सकेगी। फिलहाल पुलिस और मेडिकल टीम रिपोर्ट के बाकी हिस्सों का इंतजार कर रही है, ताकि किसी अन्य संभावित कारण की भी जांच की जा सके।