Prateek Yadav Last Rites: प्रतीक यादव अंतिम संस्कार: क्या अखिलेश यादव देंगे छोटे भाई को मुखाग्नि

लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि क्या बड़े भाई Akhilesh Yadav खुद प्रतीक यादव को मुखाग्नि देंगे। लोगों को याद है कि जब समाजवादी पार्टी संस्थापक Mulayam Singh Yadav का निधन हुआ था, तब अखिलेश यादव ने ही अपने पिता को मुखाग्नि दी थी। पिता के निधन के बाद परिवार में बड़े बेटे होने के नाते अखिलेश यादव पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी मानी जाती है। ऐसे में माना जा रहा है कि वह छोटे भाई को भी अंतिम विदाई दे सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि सपा प्रमुख होने के नाते अखिलेश यादव पर राजनीतिक और पारिवारिक दोनों जिम्मेदारियां हैं, इसलिए संभव है कि परिवार का कोई अन्य सदस्य मुखाग्नि दे।