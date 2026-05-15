Petrol Diesel Price Hike: लखनऊ में पेट्रोल-डीजल महंगा, आम आदमी और ट्रांसपोर्ट कारोबारियों पर बढ़ा आर्थिक बोझ

तेल कंपनियों द्वारा जारी नई दरें शुक्रवार सुबह छह बजे से लागू कर दी गईं। दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के निवर्तमान अध्यक्ष निश्चल सिंघानिया ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव और डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी के कारण तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि बढ़ी हुई कीमतों की जानकारी पेट्रोल पंप संचालकों को देर रात ई-मेल के जरिए भेजी गई। इसके बाद सुबह छह बजे से नए रेट लागू कर दिए गए।