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लखनऊ

Transfer Express in UP: 84 पीसीएस अफसर बदले, कई जिलों में नए ADM-SDM तैनात

Transfers 2026: उत्तर प्रदेश सरकार ने 84 पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर प्रशासनिक महकमे में बड़ा फेरबदल किया है। कई जिलों के ADM और SDM बदले गए, जबकि धीरेन्द्र सिंह को नई जिम्मेदारी मिली।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

May 15, 2026

धीरेन्द्र सिंह बने यूपी सहकारी चीनी मिल संघ के प्रधान प्रबंधक, प्रशासनिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

धीरेन्द्र सिंह बने यूपी सहकारी चीनी मिल संघ के प्रधान प्रबंधक, प्रशासनिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

PCS Officers Transfer: उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार देर रात को बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए प्रदेश के 84 पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। शासन द्वारा जारी सूची में कई जिलों के अपर जिलाधिकारी (ADM), नगर मजिस्ट्रेट और उप जिलाधिकारियों (SDM) को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस व्यापक तबादला अभियान को प्रशासनिक व्यवस्था में तेजी और सुशासन को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

सरकार के इस फैसले के बाद प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज हो गई है। कई जिलों में अधिकारियों के बदलने से नई कार्यशैली और प्रशासनिक समीकरणों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। खास बात यह है कि इस फेरबदल में राजस्व, विकास प्राधिकरण, नगर प्रशासन और सहकारी संस्थाओं से जुड़े अधिकारियों को भी नई तैनाती दी गई है।

धीरेन्द्र सिंह को मिली बड़ी जिम्मेदारी

आगरा के अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) धीरेन्द्र सिंह को उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ का प्रधान प्रबंधक नियुक्त किया गया है। चीनी उद्योग से जुड़े इस महत्वपूर्ण विभाग में उनकी नियुक्ति को बेहद अहम माना जा रहा है। प्रदेश में चीनी मिलों की कार्यप्रणाली और किसानों के हितों को देखते हुए यह पद काफी प्रभावशाली माना जाता है।

धीरेन्द्र सिंह लंबे समय से प्रशासनिक सेवाओं में सक्रिय रहे हैं और विभिन्न जिलों में अपनी कार्यकुशलता का परिचय दे चुके हैं। शासन ने उन्हें नई जिम्मेदारी देकर चीनी उद्योग में बेहतर प्रबंधन की उम्मीद जताई है।

आगरा से भदोही पहुंचीं शुभांगी शुक्ला

आगरा की अपर जिलाधिकारी शुभांगी शुक्ला को भदोही का अपर जिलाधिकारी बनाया गया है। प्रशासनिक क्षमता और तेज कार्यशैली के लिए पहचान रखने वाली शुभांगी शुक्ला अब भदोही जिले में प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालेंगी।

वहीं, रामपुर के अपर जिलाधिकारी संदीप कुमार वर्मा को आगरा का अपर जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। शासन ने इन बदलावों के जरिए जिलों में प्रशासनिक संतुलन स्थापित करने की कोशिश की है।

संतोष कुमार उपाध्याय को खेल विभाग में नई तैनाती

गाजियाबाद के नगर मजिस्ट्रेट संतोष कुमार उपाध्याय को खेल निदेशालय में उप निदेशक (प्रशासन) की जिम्मेदारी दी गई है। माना जा रहा है कि खेल विभाग में प्रशासनिक कार्यों को गति देने के लिए यह नियुक्ति की गई है। प्रदेश सरकार खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और ऐसे में अनुभवी प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती विभागीय कार्यों को मजबूती दे सकती है।

एटा में संगम लाल सिंह बने नए ADM

एटा जिले में भी बड़ा बदलाव हुआ है। एटा के एडीएम सत्य प्रकाश का तबादला कर दिया गया है, जबकि जिले में नए एडीएम के रूप में संगम लाल सिंह को नियुक्त किया गया है। जिले के प्रशासनिक ढांचे में यह बदलाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। माना जा रहा है कि आगामी योजनाओं और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए शासन ने यह निर्णय लिया है।

वाराणसी से सुल्तानपुर पहुंचे आलोक कुमार वर्मा

वाराणसी के एडीएम आलोक कुमार वर्मा को सुल्तानपुर का मुख्य राजस्व अधिकारी बनाया गया है। राजस्व विभाग में उनके अनुभव को देखते हुए यह जिम्मेदारी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं, हरदोई की अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह को लखनऊ स्थित नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का कमांडेंट बनाया गया है। यह पद प्रशासनिक और सुरक्षा प्रशिक्षण दोनों दृष्टियों से बेहद अहम माना जाता है।

गोरखपुर को मिले दो नए ADM

बदायूं जिले के अपर जिलाधिकारी डॉ. वैभव सिंह को गोरखपुर का अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) बनाया गया है। वहीं, मुजफ्फरनगर के अपर जिलाधिकारी गजेन्द्र कुमार को गोरखपुर का अपर जिलाधिकारी (नगर) नियुक्त किया गया है। गोरखपुर जैसे बड़े और संवेदनशील जिले में दो महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर नए अधिकारियों की तैनाती को लेकर प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज है।

विकास प्राधिकरणों में भी बड़ा बदलाव

प्रदेश सरकार ने विकास प्राधिकरणों में भी कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी हैं। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के सचिव अजीत कुमार सिंह को मुजफ्फरनगर का अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) बनाया गया है। गौतमबुद्धनगर के अपर जिलाधिकारी अतुल कुमार को लखनऊ विकास प्राधिकरण में संयुक्त निदेशक (प्रशासन) तथा नागरिक उड्डयन निदेशालय में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। जालौन जिले के अपर जिलाधिकारी संजय कुमार को आगरा विकास प्राधिकरण का सचिव बनाया गया है। बिजनौर की अपर जिलाधिकारी वान्या सिंह को खुर्जा-बुलंदशहर विकास प्राधिकरण का सचिव नियुक्त किया गया है।  इन नियुक्तियों को प्रदेश में शहरी विकास और आधारभूत संरचना परियोजनाओं को गति देने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।

न्यायिक और नगर प्रशासन में भी फेरबदल

बदायूं की अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) कल्पना जायसवाल को फिरोजाबाद का अपर जिलाधिकारी बनाया गया है। मुरादाबाद के नगर मजिस्ट्रेट विनय पाण्डेय को फतेहपुर जिले का अपर जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। फर्रुखाबाद जिले के उप जिलाधिकारी रजनीकान्त को शाहजहांपुर का नगर मजिस्ट्रेट बनाया गया है। कानपुर नगर के उप जिलाधिकारी आलोक कुमार गुप्ता को प्रमोट कर कानपुर नगर का अपर जिलाधिकारी (नगर) नियुक्त किया गया है।

प्रशासनिक हलकों में चर्चाओं का दौर

इतने बड़े स्तर पर हुए तबादलों के बाद प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। माना जा रहा है कि सरकार आगामी योजनाओं, कानून-व्यवस्था और विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक मशीनरी को नई दिशा देना चाहती है।

सुशासन और प्रशासनिक मजबूती पर जोर

प्रदेश सरकार पिछले कुछ समय से प्रशासनिक कार्य शैली में तेजी लाने पर विशेष जोर दे रही है। मुख्यमंत्री स्तर से लगातार अधिकारियों को जनसुनवाई, कानून-व्यवस्था और विकास कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए जा रहे हैं। ऐसे में 84 पीसीएस अधिकारियों के इस बड़े फेरबदल को प्रशासनिक कसावट और जवाबदेही से जोड़कर देखा जा रहा है। जिन जिलों में विकास कार्यों या प्रशासनिक शिकायतों को लेकर सवाल उठ रहे थे, वहां नए अधिकारियों की तैनाती से बदलाव की उम्मीद की जा रही है।

अधिकारी का नामपुरानी तैनातीनई तैनाती
शुभांगी शुक्लाADM आगराADM भदोही
धीरेन्द्र सिंहADM (न्यायिक) आगराप्रधान प्रबंधक, यूपी सहकारी चीनी मिल संघ
संतोष कुमार उपाध्यायनगर मजिस्ट्रेट गाजियाबादउप निदेशक (प्रशासन), खेल निदेशालय
आलोक कुमार वर्माADM वाराणसीमुख्य राजस्व अधिकारी, सुल्तानपुर
प्रियंका सिंहADM हरदोईकमांडेंट, नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ
डॉ. वैभव सिंहADM बदायूंADM (प्रशासन), गोरखपुर
अजीत कुमार सिंहसचिव, प्रयागराज विकास प्राधिकरणADM (वि/रा), मुजफ्फरनगर
अतुल कुमारADM गौतमबुद्धनगरसंयुक्त निदेशक, LDA एवं संयुक्त सचिव नागरिक उड्डयन
संजय कुमारADM जालौनसचिव, आगरा विकास प्राधिकरण
गजेन्द्र कुमारADM मुजफ्फरनगरADM (नगर), गोरखपुर
कल्पना जायसवालADM (न्यायिक) बदायूंADM फिरोजाबाद
वान्या सिंहADM बिजनौरसचिव, खुर्जा-बुलंदशहर विकास प्राधिकरण
विनय पाण्डेयनगर मजिस्ट्रेट मुरादाबादADM फतेहपुर
रजनीकान्तSDM फर्रुखाबादनगर मजिस्ट्रेट शाहजहांपुर
आलोक कुमार गुप्ताSDM कानपुर नगरADM (नगर), कानपुर नगर

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Published on:

15 May 2026 09:21 am

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