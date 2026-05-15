Transfer Express in UP: 84 पीसीएस अफसर बदले, कई जिलों में नए ADM-SDM तैनात

प्रदेश सरकार ने विकास प्राधिकरणों में भी कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी हैं। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के सचिव अजीत कुमार सिंह को मुजफ्फरनगर का अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) बनाया गया है। गौतमबुद्धनगर के अपर जिलाधिकारी अतुल कुमार को लखनऊ विकास प्राधिकरण में संयुक्त निदेशक (प्रशासन) तथा नागरिक उड्डयन निदेशालय में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। जालौन जिले के अपर जिलाधिकारी संजय कुमार को आगरा विकास प्राधिकरण का सचिव बनाया गया है। बिजनौर की अपर जिलाधिकारी वान्या सिंह को खुर्जा-बुलंदशहर विकास प्राधिकरण का सचिव नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों को प्रदेश में शहरी विकास और आधारभूत संरचना परियोजनाओं को गति देने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।