प्रतीक यादव की करोड़ों की विरासत संभालेंगी उनकी दोनों बेटियां, लेकिन 27 साल तक नहीं बेच पाएंगी संपत्ति

प्रतीक यादव की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि उन्होंने अपनी ज्यादातर संपत्ति अपनी बेटियों के नाम कर दी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने एक स्मार्ट सुरक्षा शर्त भी लगाई। बेटियां करीब 27 साल तक इस संपत्ति को सीधे बेच नहीं सकेंगी।इसका मतलब है कि विरासत तो उन्हें पूरी मिलेगी, लेकिन वे उसे जल्दबाजी में बेचकर खर्च नहीं कर पाएंगी। लोग इसे बेटियों के भविष्य की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा फैसला मान रहे हैं। यह व्यवस्था बेटियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी और लंबे समय तक उनकी सुरक्षा कवच बनेगी।