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प्रतीक यादव की करोड़ों की विरासत संभालेंगी उनकी दोनों बेटियां, लेकिन 27 साल तक नहीं बेच पाएंगी संपत्ति

Prateek Yadav Net Worth: अखिलेश यादव के छोटे भाई और बिजनेसमैन प्रतीक यादव का 38 साल की उम्र में कार्डिएक अरेस्ट से निधन हो गया।

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लखनऊ

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Anuj Singh

May 15, 2026

Prateek Yadav Daughters, Father Daughter Emotional Photo

प्रतीक यादव और अपर्णा यादव की बेटियां प्रथमा और प्रतीक्षा | फोटो सोर्स- X(@RanjanSinghh_)

Prateek Yadav Death: प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे थे। वे राजनीति से दूर रहे और अपनी मेहनत से रियल एस्टेट तथा फिटनेस इंडस्ट्री में बड़ी पहचान बनाई। आलीशान कोठी, बड़ा जिम, 5 करोड़ रुपये की लैंबॉर्गिनी कार और रॉयल जीवनशैली, यही उनकी पहचान थी। मात्र 38 साल की उम्र में उनकी अचानक मौत हो गई। डॉक्टरों के अनुसार वजह कार्डिएक अरेस्ट थी।

करोड़ों के मालिक थे प्रतीक यादव

प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव भाजपा की नेता हैं और फिलहाल उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। प्रतीक राजनीति में सक्रिय नहीं थे, बल्कि बिजनेस पर पूरा ध्यान देते थे। लखनऊ समेत कई शहरों में उनके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, हाई-प्रोफाइल जिम और अन्य निवेश चर्चा में रहते थे। उनकी व्यक्तिगत संपत्ति करोड़ों रुपये में बताई जाती थी, जबकि परिवार की संयुक्त संपत्तियां इससे भी ज्यादा थीं।

बेटियों के नाम संपत्ति

प्रतीक यादव की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि उन्होंने अपनी ज्यादातर संपत्ति अपनी बेटियों के नाम कर दी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने एक स्मार्ट सुरक्षा शर्त भी लगाई। बेटियां करीब 27 साल तक इस संपत्ति को सीधे बेच नहीं सकेंगी।इसका मतलब है कि विरासत तो उन्हें पूरी मिलेगी, लेकिन वे उसे जल्दबाजी में बेचकर खर्च नहीं कर पाएंगी। लोग इसे बेटियों के भविष्य की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा फैसला मान रहे हैं। यह व्यवस्था बेटियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी और लंबे समय तक उनकी सुरक्षा कवच बनेगी।

बेटियों का उज्ज्वल भविष्य

प्रतीक यादव सिर्फ पैसा कमाने वाले बिजनेसमैन नहीं थे। उन्होंने अपनी बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के बारे में सोचा। आज उनकी मौत के बाद लोग सबसे ज्यादा इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि उन्होंने कितनी समझदारी से संपत्ति का प्रबंधन किया। करोड़ों की यह संपत्ति अब सिर्फ मकान या जिम नहीं, बल्कि पिता की जिम्मेदारी और दूरदर्शिता का प्रतीक बन गई है।

असम में थीं अपर्णा

अखिलेश यादव के 38 वर्षीय भाई प्रतीक यादव का बुधवार सुबह लखनऊ में निधन हो गया। उनकी अचानक हुई मौत से पूरा परिवार और समर्थक सदमे में हैं। पत्नी अपर्णा असम में थीं, इसलिए घर पर प्रतीक और उनकी दो छोटी बेटियां ही थीं।

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Published on:

15 May 2026 07:16 am

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