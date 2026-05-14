प्रतीक यादव की मौत पत्नी अपर्णा यादव का पहला रिएक्शन, सोशल मीडिया पर छलका दर्द

प्रतीक यादव के निधन की खबर फैलते ही पूरे इलाके में गहरा मातम छा गया। उनके ससुराल डुंडा बरसाली में भी शोक की लहर दौड़ गई। हर कोई स्तब्ध और दुखी नजर आ रहा है। अपर्णा यादव के मायके में भी जैसे ही यह सूचना पहुंची, पूरा माहौल गमगीन हो गया। परिवार के सदस्य और स्थानीय लोग दिवंगत की आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले और परिवार को इस बड़े दुख को सहन करने की शक्ति मिले।