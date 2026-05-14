मौत से पहले प्रतीक यादव की आखिरी रात, फोन पर थीं अपर्णा, फिर ज्योतिषी से बातचीत

प्रतीक के जिम साथी सर्वेश पांडेय के अनुसार, मंगलवार रात करीब 11:30 बजे अचानक प्रतीक की तबीयत बिगड़ गई। ड्राइवर और स्टाफ की मदद से उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया। वहां करीब एक घंटे इलाज चला और फिर उन्हें घर वापस ले आए। हालांकि, अस्पताल के डॉक्टरों ने इस बात से इनकार किया है कि प्रतीक को वहां लाया गया था। रात करीब 1 बजे अपर्णा ने फिर फोन किया, लेकिन बात नहीं हो सकी। स्टाफ ने बताया कि प्रतीक सो चुके हैं।