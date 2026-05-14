14,15,16, 17 मई को कैसे रहेगा मौसम? यूपी में इस दिन एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ, 51 जिलों में अलर्ट जारी

14 मई: पूर्वी और पश्चिमी यूपी में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। बिजली गिरने और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है।

15 मई: पूरे प्रदेश में तेज धूप रहेगी। आसमान साफ रहेगा और तापमान 45 डिग्री तक पहुंच सकता है।

16 मई: आसमान पूरी तरह साफ रहेगा। तेज धूप से गर्मी और बढ़ेगी। रात में भी गर्मी का एहसास होगा।

17 मई: मौसम पूरी तरह सूखा रहेगा। कहीं भी आंधी या बारिश का अलर्ट नहीं है।