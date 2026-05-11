अगले 24 घंटे में पलटेगा मौसम; धूल भरी आंधी के साथ होगी बारिश, यूपी के इन जिलों में गिरेंगे ओले

UP Rain News:उत्तर प्रदेश में पिछले एक हफ्ते से थमी आंधी और बारिश के बाद अब मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। सोमवार सुबह प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तेज धूप और उमस भरी गर्मी देखने को मिली। पूर्वी यूपी में मौसम पूरी तरह साफ रहा, जबकि पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली समेत कई जिलों में बादलों की आवाजाही बनी रही। मौसम विभाग ने सोमवार को किसी भी जिले में बारिश या आंधी का अलर्ट जारी नहीं किया है, लेकिन मंगलवार यानी 12 मई से प्रदेश में मौसम अचानक बदल सकता है।