चौधरी भूपेंद्र सिंह फिर बने योगी सरकार के मंत्री, मुरादाबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न

चौधरी भूपेंद्र सिंह फिर बने योगी सरकार के मंत्री..
Chaudhary Bhupendra Singh: उत्तर प्रदेश सरकार में चौधरी भूपेंद्र सिंह को एक बार फिर मंत्री बनाए जाने के बाद मुरादाबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच भारी उत्साह देखने को मिला। शहर के कई इलाकों में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। जगह-जगह मिठाइयां बांटी गईं और कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को लड्डू खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की। भाजपा समर्थकों ने इसे पार्टी नेतृत्व का बड़ा और संतुलित फैसला बताते हुए कहा कि संगठन के प्रति समर्पण का सम्मान किया गया है। पूरे शहर में उत्सव जैसा माहौल दिखाई दिया और भाजपा कार्यकर्ता देर शाम तक जश्न में शामिल रहे।
जश्न के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने चौधरी भूपेंद्र सिंह के बड़े-बड़े पोस्टर और चित्र लगाकर उन्हें लड्डू खिलाए। कई स्थानों पर फूल-मालाएं चढ़ाई गईं और भाजपा जिंदाबाद तथा चौधरी भूपेंद्र सिंह अमर रहें जैसे नारों से माहौल गूंज उठा। ढोल की थाप पर कार्यकर्ताओं ने जमकर नृत्य किया और आतिशबाजी कर अपनी खुशी का प्रदर्शन किया। युवाओं और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने एक साथ सड़कों पर उतरकर पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई। शहर के प्रमुख चौराहों और बाजारों में भाजपा समर्थकों की भीड़ जुटी रही।
चौधरी भूपेंद्र सिंह मुरादाबाद के छजलैट थाना क्षेत्र के महेंद्री सिकंदरपुर गांव के निवासी हैं। साधारण ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर उन्होंने भाजपा संगठन में अपनी मजबूत पहचान बनाई। पार्टी में लंबे समय तक सक्रिय रहते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं और संगठन के बीच मजबूत पकड़ बनाई। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में उन्हें पंचायती राज और पीडब्ल्यूडी विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके बाद योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। बाद में पार्टी नेतृत्व ने उन्हें भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। अब तीसरी बार मंत्री बनने के बाद उनके राजनीतिक कद को और मजबूत माना जा रहा है।
भाजपा नेताओं और पदाधिकारियों का कहना है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह के मंत्री बनने से सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा। नेताओं ने कहा कि उन्होंने हमेशा जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ जुड़कर काम किया है और जनता की समस्याओं को प्राथमिकता दी है। भाजपा कार्यकर्ताओं का मानना है कि उनके अनुभव और संगठनात्मक क्षमता का लाभ सरकार को मिलेगा। पार्टी नेताओं ने यह भी कहा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में प्रदेश में विकास योजनाओं को और गति मिलेगी तथा भाजपा संगठन को नई मजबूती प्राप्त होगी।
स्थानीय भाजपा नेताओं का मानना है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह को मंत्री बनाए जाने से मुरादाबाद मंडल की राजनीतिक भागीदारी और प्रभाव दोनों बढ़ेंगे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि इससे क्षेत्रीय विकास कार्यों को नई दिशा मिलेगी और सरकार में मंडल की आवाज और मजबूत होगी। समर्थकों का कहना है कि पार्टी नेतृत्व ने एक ऐसे नेता को जिम्मेदारी दी है जो लंबे समय से संगठन और जनता दोनों के बीच सक्रिय रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसे मुरादाबाद के लिए गौरव का क्षण बताया और कहा कि आने वाले समय में क्षेत्र में कई नई विकास परियोजनाएं देखने को मिल सकती हैं।
मुरादाबाद में आयोजित जश्न कार्यक्रमों में भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी, युवा मोर्चा कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने मिठाइयां बांटकर और एक-दूसरे को बधाई देकर अपनी खुशी साझा की। पूरे आयोजन में उत्साह, ऊर्जा और राजनीतिक जोश स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। भाजपा समर्थकों ने कहा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह का मंत्री बनना पार्टी कार्यकर्ताओं के समर्पण और मेहनत का सम्मान है।
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