चौधरी भूपेंद्र सिंह फिर बने योगी सरकार के मंत्री, मुरादाबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न

चौधरी भूपेंद्र सिंह मुरादाबाद के छजलैट थाना क्षेत्र के महेंद्री सिकंदरपुर गांव के निवासी हैं। साधारण ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर उन्होंने भाजपा संगठन में अपनी मजबूत पहचान बनाई। पार्टी में लंबे समय तक सक्रिय रहते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं और संगठन के बीच मजबूत पकड़ बनाई। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में उन्हें पंचायती राज और पीडब्ल्यूडी विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके बाद योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। बाद में पार्टी नेतृत्व ने उन्हें भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। अब तीसरी बार मंत्री बनने के बाद उनके राजनीतिक कद को और मजबूत माना जा रहा है।