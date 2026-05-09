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मुरादाबाद

मुरादाबाद में हाई-वोल्टेज ड्रामा: 100 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा युवक, वजह जानकर रह जाएंगे दंग

Moradabad News: यूपी के मुरादाबाद में एक युवक करणी सेना नेता पर सरेआम पिटाई और बेइज्जती का आरोप लगाते हुए 100 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया।

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मुरादाबाद

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Mohd Danish

May 09, 2026

moradabad youth mobile tower suicide drama

मुरादाबाद में हाई-वोल्टेज ड्रामा | AI Generated Image

Man Climbs 100ft Tower Moradabad: मुरादाबाद के मूंढापांडे थाना क्षेत्र में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक करीब 100 फीट से भी ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया और आत्महत्या करने की धमकी देने लगा। युवक ने टावर पर चढ़ने के बाद रोते हुए वीडियो जारी किया, जिसमें उसने करणी सेना के प्रदेश मंत्री और भाजपा युवा मोर्चा के जिला कार्यकारिणी सदस्य अखिलेश सिंह कठेरिया पर सरेआम पिटाई और बेइज्जती करने का आरोप लगाया। युवक की हालत और उसके वीडियो को देखकर गांव में तनाव का माहौल बन गया।

वायरल वीडियो में छलका युवक का दर्द

घटना मूंढापांडे थाना क्षेत्र के रनियाठेर गांव की बताई जा रही है। गांव निवासी रोहित ने वीडियो में कहा कि उसे सबके सामने बेरहमी से पीटा गया और वह इस अपमान को सहन नहीं कर पा रहा है। वीडियो में रोहित लगातार रोता दिखाई दे रहा है। उसने कहा कि गांव में उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी गई है और अब उसके पास जीने का कोई कारण नहीं बचा है। रोहित ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी प्रभावशाली राजनीतिक पहुंच रखता है, इसलिए पुलिस भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी।

राशन डीलर का बेटा होने के कारण गांव में चर्चा तेज

जानकारी के अनुसार रोहित के पिता रामभजन सिंह गांव के राशन डीलर हैं और परिवार गांव में लंबे समय से रह रहा है। घटना के बाद पूरे इलाके में चर्चा शुरू हो गई कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि युवक को टावर पर चढ़कर आत्महत्या की धमकी देनी पड़ी। गांव के कई लोगों का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच पहले भी विवाद की बातें सामने आती रही हैं, लेकिन इस बार मामला बेहद गंभीर मोड़ पर पहुंच गया।

अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो कूद जाऊंगा

टावर पर चढ़े रोहित ने एक और वीडियो जारी करते हुए कहा कि यदि पुलिस ने आरोपी अखिलेश सिंह कठेरिया और अन्य लोगों को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया तो वह टावर से कूदकर अपनी जान दे देगा। युवक की इस धमकी के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा और देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। गांव के लोग नीचे खड़े होकर युवक को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह लगातार न्याय की मांग करता रहा।

पुलिस, फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस मौके पर पहुंची

घटना की सूचना मिलते ही मूंढापांडे थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए बातचीत शुरू की। एहतियात के तौर पर फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस को भी बुला लिया गया ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। पुलिसकर्मी घंटों तक युवक को समझाते रहे और उसे भरोसा दिलाने की कोशिश की कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी।

आरोपी नेता के घर दबिश, परिवार समेत फरार

इधर युवक के आरोपों के बाद पुलिस ने आरोपी अखिलेश सिंह कठेरिया के घर पर दबिश दी, लेकिन वह अपने परिवार समेत घर से फरार मिला। पुलिस अब उसकी तलाश में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक, पुलिस आरोपी के संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है। वहीं घटना के बाद गांव में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने से बढ़ा दबाव

रोहित द्वारा जारी किए गए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। वीडियो में युवक की भावुक हालत देखकर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई लोग मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग पूरे विवाद की निष्पक्ष जांच की बात कह रहे हैं। वायरल वीडियो के कारण पुलिस और प्रशासन पर भी कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है।

पुलिस जांच के बाद सामने आएगी पूरी सच्चाई

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि युवक के आरोपों की गंभीरता से जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

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Published on:

09 May 2026 08:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / मुरादाबाद में हाई-वोल्टेज ड्रामा: 100 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा युवक, वजह जानकर रह जाएंगे दंग

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