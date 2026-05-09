मुरादाबाद में हाई-वोल्टेज ड्रामा: 100 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा युवक, वजह जानकर रह जाएंगे दंग

Man Climbs 100ft Tower Moradabad: मुरादाबाद के मूंढापांडे थाना क्षेत्र में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक करीब 100 फीट से भी ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया और आत्महत्या करने की धमकी देने लगा। युवक ने टावर पर चढ़ने के बाद रोते हुए वीडियो जारी किया, जिसमें उसने करणी सेना के प्रदेश मंत्री और भाजपा युवा मोर्चा के जिला कार्यकारिणी सदस्य अखिलेश सिंह कठेरिया पर सरेआम पिटाई और बेइज्जती करने का आरोप लगाया। युवक की हालत और उसके वीडियो को देखकर गांव में तनाव का माहौल बन गया।