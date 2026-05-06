मुरादाबाद पुलिस का ऑपरेशन क्लीन: 3 किलो से ज्यादा चरस के साथ धरे गए 3 तस्कर, बिना नंबर की बाइक जब्त

3 kg Charas 3 Arrested: यूपी के मुरादाबाद जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना बिलारी पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। SSP के निर्देश पर जिलेभर में चल रही सघन चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने तीन नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में कुल 3.164 किलोग्राम नाजायज चरस बरामद की गई है। इतनी बड़ी मात्रा में नशे की बरामदगी से क्षेत्र में सक्रिय तस्करी नेटवर्क के संकेत मिले हैं।