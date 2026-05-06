मुरादाबाद पुलिस का ऑपरेशन क्लीन: 3 किलो से ज्यादा चरस के साथ धरे गए 3 तस्कर, बिना नंबर की बाइक जब्त

मुरादाबाद पुलिस का ऑपरेशन क्लीन | AI Generated Image
3 kg Charas 3 Arrested: यूपी के मुरादाबाद जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना बिलारी पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। SSP के निर्देश पर जिलेभर में चल रही सघन चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने तीन नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में कुल 3.164 किलोग्राम नाजायज चरस बरामद की गई है। इतनी बड़ी मात्रा में नशे की बरामदगी से क्षेत्र में सक्रिय तस्करी नेटवर्क के संकेत मिले हैं।
मंगलवार को थाना बिलारी पुलिस द्वारा नियमित चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर प्लेट की स्पेलेंडर प्लस मोटरसाइकिल को रोका गया। तलाशी लेने पर बाइक सवार तीनों व्यक्तियों के पास से भारी मात्रा में अवैध चरस बरामद हुई, जिसके बाद मौके पर ही पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में कुल 3.164 किलोग्राम नाजायज चरस बरामद की गई है। इतनी बड़ी मात्रा में नशे की बरामदगी से क्षेत्र में सक्रिय तस्करी नेटवर्क के संकेत मिले हैं। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह के पीछे और कौन लोग शामिल हैं और यह माल कहां सप्लाई किया जाना था।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान मोईन पुत्र वसीम, नूरेन पुत्र महफूज और आजम पुत्र बदलू के रूप में हुई है, जो सभी मुरादाबाद जनपद के अलग-अलग क्षेत्रों से संबंधित बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार, तीनों लंबे समय से इस अवैध कारोबार में सक्रिय हो सकते हैं।
इस पूरे मामले में थाना बिलारी पर मु0अ0सं0 183/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस टीम अब इस तस्करी गिरोह के अन्य संपर्कों और सप्लाई चैन की गहराई से जांच कर रही है, ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके।
गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पूरे मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि आरोपी लंबे समय से अवैध नशे के कारोबार में सक्रिय हो सकते हैं और इनके तार अन्य क्षेत्रों से भी जुड़े होने की आशंका है। पुलिस अब सप्लाई चैन और इस गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की पहचान में जुटी हुई है।
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