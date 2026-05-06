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अखिलेश यादव का हमला: भाजपा पर लोकतंत्र को कुचलने का दावा, रिवॉल्वर के दम पर वोट रोकने का आरोप

Political Accusations: समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के चुनावों में धांधली, वोट रोकने और लोकतंत्र को प्रभावित करने की बात कही।

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मुरादाबाद

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Mohd Danish

May 06, 2026

akhilesh yadav bjp vote rigging allegation up bengal

अखिलेश यादव का हमला | Image - X/@yadavakhilesh

BJP Election Rigging Allegations: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को प्रदेश पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कथित तौर पर वोटों की लूट की जा रही है और यही पैटर्न देश के अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। उन्होंने भाजपा को लोकतंत्र को कमजोर करने वाला संगठन बताते हुए आरोप लगाया कि एक विशेष विचारधारा के तहत डेमोक्रेटिक क्राइम गैंग (लोकतांत्रिक अपराध गैंग-डीसीजी) जैसी व्यवस्था तैयार की गई है।

चुनावी घटनाओं पर समानता का दावा

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह की स्थिति देखने को मिली, वैसी ही परिस्थितियां उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनावों में भी देखी गई थीं। उन्होंने कहा कि कई बूथों पर केंद्रीय बलों की तैनाती के दौरान एजेंटों को हटाया गया और महिलाओं को मतदान से रोका गया। उनके अनुसार कुछ जगहों पर रिवॉल्वर दिखाकर महिलाओं को वोट डालने से रोका गया, जिससे भय का माहौल बना। उन्होंने यह भी दावा किया कि बाद में उन महिलाओं को समाजवादी पार्टी द्वारा सम्मानित किया गया था।

चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल

अखिलेश यादव ने चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब मतगणना नहीं बल्कि मनगणना करवाई जाती है, यानी परिणाम पहले से तय कर दिए जाते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि पश्चिम बंगाल में हुई कथित अनियमितताओं का संज्ञान लिया जाए और मतगणना प्रक्रिया के सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किए जाएं। उन्होंने कहा कि मतगणना प्रक्रिया को लाइव और पारदर्शी होना चाहिए ताकि जनता सच्चाई देख सके।

चुनाव आयोग और डेमोक्रेटिक क्राइम गैंग का आरोप

समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा कि उनकी शिकायतों पर चुनाव आयोग पर्याप्त कार्रवाई नहीं करता। उन्होंने भाजपा पर दस नंबरी मॉडल और मल्टीलेयर इलेक्शन माफिया चलाने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव के अनुसार यह व्यवस्था संस्थाओं के दुरुपयोग पर आधारित है और इससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा के कुछ सहयोगियों के अंतरराष्ट्रीय स्तर तक संबंध हैं।

पीडीए को जनता का समर्थन मिलने का दावा

अखिलेश यादव ने कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें चुनाव में जो सफलता मिली, वह पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) के समर्थन से मिली है। उन्होंने कहा कि यही सच्चाई है और जनता का समर्थन ही उनकी ताकत है।

गोरखपुर की टॉपर को सम्मान

कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने गोरखपुर जिले में आईसीएसई बोर्ड परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली आराधना गुप्ता को सम्मानित किया। उन्होंने छात्रा को लैपटॉप भेंट किया और उसके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

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Published on:

06 May 2026 09:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / अखिलेश यादव का हमला: भाजपा पर लोकतंत्र को कुचलने का दावा, रिवॉल्वर के दम पर वोट रोकने का आरोप

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