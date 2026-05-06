अखिलेश यादव का हमला: भाजपा पर लोकतंत्र को कुचलने का दावा, रिवॉल्वर के दम पर वोट रोकने का आरोप

BJP Election Rigging Allegations: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को प्रदेश पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कथित तौर पर वोटों की लूट की जा रही है और यही पैटर्न देश के अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। उन्होंने भाजपा को लोकतंत्र को कमजोर करने वाला संगठन बताते हुए आरोप लगाया कि एक विशेष विचारधारा के तहत डेमोक्रेटिक क्राइम गैंग (लोकतांत्रिक अपराध गैंग-डीसीजी) जैसी व्यवस्था तैयार की गई है।