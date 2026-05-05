मुरादाबाद में गन्ने के खेत में तेंदुए के तीन नवजात शावक मिलने से हड़कंप, वन विभाग अलर्ट मोड पर

वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे शावकों के पास जाने से बचें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। अधिकारियों का कहना है कि शावकों की मां आसपास ही हो सकती है, जो किसी भी समय आ सकती है और खतरा पैदा कर सकती है। विभाग ने पूरे क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी है और लगातार निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके और स्थानीय प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया गया है। अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया है कि यदि जरूरत पड़ी तो शावकों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने की कार्रवाई की जा सकती है, हालांकि फिलहाल उन्हें उनकी मां के पास ही सुरक्षित रखने की रणनीति अपनाई जा रही है।