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मुरादाबाद

घर में मचा कोहराम: मुरादाबाद में कई दिनों से लापता युवक का नाले में मिला शव, बड़ी साजिश का आरोप

Moradabad News: मुरादाबाद के सिविल लाइंस क्षेत्र के सोनकपुर इलाके में नाले से 26 वर्षीय लापता युवक अमन उर्फ विक्की का शव मिलने से हड़कंप मच गया।

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मुरादाबाद

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Mohd Danish

May 04, 2026

youth dead body found in drain in Moradabad

मुरादाबाद में कई दिनों से लापता युवक का नाले में मिला शव..

Youth Dead Body Found Moradabad:यूपी के मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के अंतर्गत सोनकपुर इलाके में सोमवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब स्थानीय लोगों ने एक नाले में एक युवक का शव पड़ा देखा। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में भीड़ इकट्ठा हो गई और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नाले से बाहर निकलवाकर जांच शुरू कर दी है।

मृतक की पहचान अमन के रूप में हुई

पुलिस जांच में शव की पहचान रामगंगा विहार स्थित केसरी कुंज कॉलोनी निवासी 26 वर्षीय अमन उर्फ विक्की के रूप में हुई है, जो अशोक कुमार धीमान के पुत्र थे। परिजनों के अनुसार अमन पिछले कई दिनों से घर से लापता था और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले ही सिविल लाइंस थाने में दर्ज कराई गई थी। शव मिलने की सूचना से परिवार में कोहराम मच गया।

परिजनों ने जताई अनहोनी की आशंका

शव की पहचान होते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंच गए और वहां का दृश्य देखकर रो पड़े। परिवार ने आशंका जताई है कि अमन की मौत सामान्य नहीं है और इसके पीछे किसी बड़ी साजिश या अनहोनी की संभावना हो सकती है। परिजनों ने पुलिस से इस पूरे मामले की गहराई से जांच की मांग की है।

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। जांच टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अमन आखिरी बार किसके साथ देखा गया था और वह नाले तक कैसे पहुंचा। पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ा रही है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से कई अहम साक्ष्य एकत्र किए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल इस मामले में हादसा, आत्महत्या और हत्या तीनों एंगल से जांच की जा रही है।

पुलिस की अपील और आगे की कार्रवाई

पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए स्थानीय लोगों से अपील की है कि यदि किसी ने अमन को अंतिम समय में देखा हो या उसके बारे में कोई भी जानकारी हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। पुलिस ने कहा है कि जांच को हर एंगल से आगे बढ़ाया जा रहा है और जल्द ही सच सामने लाने की कोशिश की जाएगी। वहीं, इलाके में इस घटना को लेकर चर्चा का माहौल बना हुआ है।

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Published on:

04 May 2026 03:50 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / घर में मचा कोहराम: मुरादाबाद में कई दिनों से लापता युवक का नाले में मिला शव, बड़ी साजिश का आरोप

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