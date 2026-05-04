घर में मचा कोहराम: मुरादाबाद में कई दिनों से लापता युवक का नाले में मिला शव, बड़ी साजिश का आरोप

पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए स्थानीय लोगों से अपील की है कि यदि किसी ने अमन को अंतिम समय में देखा हो या उसके बारे में कोई भी जानकारी हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। पुलिस ने कहा है कि जांच को हर एंगल से आगे बढ़ाया जा रहा है और जल्द ही सच सामने लाने की कोशिश की जाएगी। वहीं, इलाके में इस घटना को लेकर चर्चा का माहौल बना हुआ है।