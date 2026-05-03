मुरादाबाद में मुर्गा सजा पर बवाल: मीटर रीडर से 25 हजार लेने का आरोप, वीडियो वायरल होते ही नौकरी खत्म

Rooster Punishment Case: मुरादाबाद जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां बिजली विभाग के एक संविदा मीटर रीडर को कथित गड़बड़ी के आरोप में ‘मुर्गा’ बनने की सजा दी गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही विभाग हरकत में आया और मीटर रीडर की सेवा समाप्त कर दी गई। हालांकि, इस पूरे प्रकरण में एसडीओ की भूमिका को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं।