मुरादाबाद में मौसम का यू-टर्न: आंधी-बारिश के बाद चटख धूप, लोगों की सेहत पर पड़ रहा असर

गुरुवार की शाम आई तेज आंधी और हल्की बूंदाबांदी ने लोगों को गर्मी और लू से थोड़ी राहत जरूर दी थी, लेकिन यह राहत ज्यादा समय तक टिक नहीं सकी। शुक्रवार सुबह से ही तेज धूप निकल आई और दोपहर तक गर्मी असहनीय हो गई। हालांकि तापमान पहले के मुकाबले कुछ कम दर्ज किया गया, लेकिन मौसम के इस तेजी से बदलते मिजाज ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री और न्यूनतम 25.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सप्ताह की शुरुआत में यह 42 डिग्री तक पहुंच चुका था।