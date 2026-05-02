मुरादाबाद में मौसम का यू-टर्न: आंधी-बारिश के बाद चटख धूप, लोगों की सेहत पर पड़ रहा असर

मुरादाबाद में मौसम का यू-टर्न | AI Generated Image
Fluctuation Heat Rain Alert: मुरादाबाद में इन दिनों मौसम के लगातार बदलते रंग ने लोगों को हैरान कर दिया है। कभी तेज आंधी और बारिश से राहत मिलती है तो अगले ही दिन तेज धूप लोगों को बेहाल कर देती है। इस असंतुलित तापमान का असर सीधे तौर पर आम जनजीवन पर पड़ रहा है। खासकर बच्चे और बुजुर्ग इसकी चपेट में तेजी से आ रहे हैं, जिससे अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है।
गुरुवार की शाम आई तेज आंधी और हल्की बूंदाबांदी ने लोगों को गर्मी और लू से थोड़ी राहत जरूर दी थी, लेकिन यह राहत ज्यादा समय तक टिक नहीं सकी। शुक्रवार सुबह से ही तेज धूप निकल आई और दोपहर तक गर्मी असहनीय हो गई। हालांकि तापमान पहले के मुकाबले कुछ कम दर्ज किया गया, लेकिन मौसम के इस तेजी से बदलते मिजाज ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री और न्यूनतम 25.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सप्ताह की शुरुआत में यह 42 डिग्री तक पहुंच चुका था।
मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन तीन से पांच मई के बीच फिर से बादल छाने, बूंदाबांदी और हल्की बारिश होने का अनुमान जताया गया है। ऐसे में तापमान में फिर उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है, जिससे लू और उमस दोनों की स्थिति बन सकती है।
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। जिलाधिकारी अनुज सिंह ने आम जनता के साथ-साथ गोवंश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। गोशालाओं में विशेष इंतजाम कर पशुओं को भीषण गर्मी से बचाने पर जोर दिया जा रहा है।
आपदा विशेषज्ञ प्रदीप कुमार सिंह के अनुसार, हीट स्ट्रोक, हीट रैश और हीट क्रैम्प के लक्षणों में कमजोरी, चक्कर आना, सिरदर्द, उल्टी जैसा महसूस होना, ज्यादा पसीना आना और बेहोशी शामिल हैं। ऐसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत नजदीकी अस्पताल में संपर्क करने और डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत है।
संभल जनपद में भी मौसम का असर साफ दिखाई दे रहा है। शनिवार को यहां अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा। वहीं वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 151 तक पहुंच गया, जो स्वास्थ्य के लिए चिंताजनक स्तर माना जाता है।
मौसम विभाग के अनुसार, सुबह 8 बजे तापमान 32 डिग्री सेल्सियस था और दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे के बीच बादल छाने की संभावना है। इस दौरान तापमान 38 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं रात में हल्की बारिश होने से तापमान में करीब 2 डिग्री की गिरावट आ सकती है।
पिछले दिनों तेज हवाओं के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि ने मौसम में बड़ा बदलाव किया था। अप्रैल की तुलना में तापमान में 9 से 11 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। 30 अप्रैल को हुई बारिश के बाद भीषण गर्मी से लोगों को काफी राहत मिली थी। अब एक बार फिर लोगों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मौसम राहत भरा बना रहेगा।
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