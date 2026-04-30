भीषण गर्मी के बाद यूपी में प्री-मानसून की दस्तक: तेज हवाएं, बिजली गिरने और बारिश की चेतावनी जारी

मौसम विभाग ने प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, बिजनौर, रामपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज और आसपास के इलाकों में हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने की संभावना है, जबकि झोंकों में यह 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। वहीं आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, झांसी और महोबा जैसे जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है।