भीषण गर्मी के बाद यूपी में प्री-मानसून की दस्तक: तेज हवाएं, बिजली गिरने और बारिश की चेतावनी जारी

भीषण गर्मी के बाद यूपी में प्री-मानसून की दस्तक | AI Generated Image
UP Weather Alert:उत्तर प्रदेश में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी और लू के बीच अब मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मौसम विभाग के अनुसार 30 अप्रैल को प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम पूरी तरह बदलने वाला है। जहां पिछले दिनों तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचकर जनजीवन को प्रभावित कर रहा था, वहीं अब आंधी, तेज हवाओं और बारिश की संभावना ने लोगों को राहत की उम्मीद दी है। यह बदलाव प्री-मानसून गतिविधियों का संकेत माना जा रहा है, हालांकि इसके साथ सतर्कता भी जरूरी है।
मौसम विभाग ने प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, बिजनौर, रामपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज और आसपास के इलाकों में हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने की संभावना है, जबकि झोंकों में यह 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। वहीं आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, झांसी और महोबा जैसे जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है।
प्रदेश के बड़े हिस्से में मौसम विभाग ने बारिश, मेघगर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, बिजनौर, रामपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा और आसपास के कई जिलों में बादलों की गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। विभाग ने ‘येलो अलर्ट’ जारी करते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है क्योंकि बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं।
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार यह बदलाव प्री-मानसून गतिविधियों की शुरुआत का संकेत है। गर्म और ठंडी हवाओं के टकराव के कारण प्रदेश में बादल, आंधी और बारिश जैसी स्थितियां बन रही हैं। यह मौसम बदलाव आमतौर पर अप्रैल के अंतिम और मई की शुरुआत में देखने को मिलता है, जो धीरे-धीरे मानसून की ओर बढ़ने का संकेत देता है। इस दौरान फसलों और दैनिक जीवन पर भी असर पड़ने की संभावना रहती है।
इस मौसम परिवर्तन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है और तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह राहत स्थायी नहीं होगी। अगले कुछ दिनों तक मौसम में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। 2 और 3 मई को मौसम अपेक्षाकृत साफ रह सकता है, लेकिन 4 और 5 मई को फिर से बारिश की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि आंधी और बिजली गिरने के दौरान खुले स्थानों पर न रहें और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें। किसानों को भी सलाह दी गई है कि वे अपनी फसलों को सुरक्षित रखने के लिए पहले से आवश्यक कदम उठाएं। तेज हवाओं और वज्रपात से जान-माल के नुकसान की आशंका को देखते हुए सतर्क रहना बेहद जरूरी बताया गया है।
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