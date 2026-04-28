लू के थपेड़ों से मिलेगी राहत: यूपी के इन जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट

UP Rain Thunder Lightning:उत्तर प्रदेश में इस समय पड़ रही भीषण गर्मी और लू ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, लेकिन अब मौसम करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक 28 अप्रैल से प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम तेजी से बदलने लगेगा। जहां एक ओर आंधी, बारिश और मेघगर्जन की संभावना है, वहीं दूसरी ओर कुछ इलाकों में लू का असर अभी भी बना रहेगा। ऐसे में प्रदेश में एक साथ गर्मी और राहत देने वाले मौसम का मिला-जुला असर देखने को मिलेगा।