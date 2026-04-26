UP Rains: लू के टॉर्चर से मिलेगी राहत, आसमान में छाएंगे बादल, इस तारीख से होगी झमाझम बारिश

UP Rains from 27 April: उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू की मार के बीच मौसम विभाग ने बड़ी राहत भरी खबर दी है। पहले जहां 26 अप्रैल से बारिश की संभावना जताई जा रही थी, वहीं अब ताजा अपडेट के अनुसार प्रदेश में बारिश का सिलसिला 27 अप्रैल से शुरू होगा। इस बदलाव के साथ ही प्रदेशवासियों को झुलसाती गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बदलाव एक नए मौसमीय सिस्टम के सक्रिय होने के कारण हुआ है।