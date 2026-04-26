UP Rains: लू के टॉर्चर से मिलेगी राहत, आसमान में छाएंगे बादल, इस तारीख से होगी झमाझम बारिश

UP Rains: लू के टॉर्चर से मिलेगी राहत | AI Generated Image
UP Rains from 27 April: उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू की मार के बीच मौसम विभाग ने बड़ी राहत भरी खबर दी है। पहले जहां 26 अप्रैल से बारिश की संभावना जताई जा रही थी, वहीं अब ताजा अपडेट के अनुसार प्रदेश में बारिश का सिलसिला 27 अप्रैल से शुरू होगा। इस बदलाव के साथ ही प्रदेशवासियों को झुलसाती गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बदलाव एक नए मौसमीय सिस्टम के सक्रिय होने के कारण हुआ है।
मौसम विभाग के मुताबिक, 27 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में छिटपुट बारिश देखने को मिलेगी। इसके बाद यह सिस्टम धीरे-धीरे पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ेगा। इस दौरान बादलों की आवाजाही तेज होगी और कई जगह हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। मौसम में इस बदलाव का असर पूरे प्रदेश में महसूस किया जाएगा।
बारिश और बादलों के कारण तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आने की संभावना है। अनुमान है कि अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की जाएगी। इससे प्रदेश में चल रही लू की स्थिति में सुधार होगा और लोगों को दिन और रात दोनों समय राहत मिल सकेगी। यह बदलाव खासकर उन इलाकों के लिए राहत भरा होगा जहां पिछले कई दिनों से तापमान 40 डिग्री के पार बना हुआ है।
प्रदेश के कई जिलों में इस समय लू का प्रकोप जारी है। संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, आगरा, मेरठ, शाहजहांपुर, जालौन, बरेली, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, वाराणसी, प्रयागराज, बांदा, बलिया, अमेठी, बाराबंकी और हरदोई जैसे जिलों में गर्म हवाएं लोगों को बेहाल कर रही हैं।
मुरादाबाद मंडल में भी फिलहाल गर्मी से राहत मिलने के संकेत नहीं हैं। मौसम विभाग के अनुसार 26 अप्रैल तक लू की स्थिति बनी रह सकती है। हालांकि 27 अप्रैल के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और तापमान में गिरावट के साथ ठंडक का एहसास होगा।
मौसम में इस अचानक बदलाव के दौरान लोगों को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। भीषण गर्मी और लू के बीच बाहर निकलते समय सिर को ढककर रखें, पर्याप्त पानी पिएं और दोपहर के समय अनावश्यक बाहर जाने से बचें। वहीं, बारिश शुरू होने के बाद तापमान में गिरावट के चलते सर्द-गर्म की समस्या भी बढ़ सकती है, इसलिए खानपान और दिनचर्या संतुलित रखना जरूरी होगा। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और समय-समय पर जारी अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है।
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