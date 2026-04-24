मुरादाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा: तेज रफ्तार डंपर ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को रौंदा, 2 की मौत, 14 घायल

Moradabad Accident 2 Dead:उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के थाना मैनाठेर क्षेत्र में मुरादाबाद-संभल मार्ग पर डींगरपुर-असदपुर के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। भात कार्यक्रम से लौट रहे लोगों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को एक तेज रफ्तार डंपर ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रॉली में सवार लोग सड़क पर जा गिरे और चीख-पुकार मच गई।