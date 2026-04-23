मुरादाबाद में चरस तस्करों पर बड़ी कार्रवाई: एक ही रात में तीन आरोपी गिरफ्तार, 3 किलो से ज्यादा माल बरामद

मुरादाबाद में चरस तस्करों पर बड़ी कार्रवाई | AI Generated Image
Charas Smugglers Arrested Moradabad:यूपी के मुरादाबाद जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना मझोला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सक्रिय पुलिस टीम ने 22 अप्रैल 2026 की रात गश्त और चेकिंग के दौरान अलग-अलग स्थानों से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तीनों के कब्जे से कुल मिलाकर 3 किलो से अधिक चरस बरामद की है, जो क्षेत्र में सक्रिय नशे के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है।
पहले मामले में पुलिस ने सन्नी पुत्र विजयपाल निवासी नया गांव, आफतनगरी थाना मझोला को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके पास से 1 किलो 114 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। इस बरामदगी के आधार पर थाना मझोला में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
दूसरी कार्रवाई में पुलिस ने अंकित पुत्र शेर सिंह निवासी नया गांव थाना मझोला को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 1 किलो 120 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने इस मामले में भी एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी से पूछताछ कर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है।
तीसरे मामले में सैंकी पुत्र राजपाल निवासी गागन लकड़ी फाजलपुर थाना मझोला को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 1 किलो 123 ग्राम चरस बरामद की गई। इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जिले में नशे के कारोबार को पूरी तरह खत्म करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
पुलिस ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि उन्हें अपने आसपास किसी भी प्रकार के नशे के कारोबार की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। अधिकारियों का कहना है कि नशे के खिलाफ यह अभियान लगातार और तेज किया जाएगा, साथ ही ऐसे मामलों में खुफिया तंत्र को भी और मजबूत किया जा रहा है। पुलिस का लक्ष्य है कि जिले में सुरक्षित माहौल बनाए रखा जाए।
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