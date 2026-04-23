मुरादाबाद में चरस तस्करों पर बड़ी कार्रवाई: एक ही रात में तीन आरोपी गिरफ्तार, 3 किलो से ज्यादा माल बरामद

Charas Smugglers Arrested Moradabad:यूपी के मुरादाबाद जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना मझोला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सक्रिय पुलिस टीम ने 22 अप्रैल 2026 की रात गश्त और चेकिंग के दौरान अलग-अलग स्थानों से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तीनों के कब्जे से कुल मिलाकर 3 किलो से अधिक चरस बरामद की है, जो क्षेत्र में सक्रिय नशे के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है।