यूपी में भीषण गर्मी: अप्रैल में ही 40 पार पहुंचा पारा, इस बार टूट सकते हैं कई सालों के रिकॉर्ड

UP Heatwave 2026: उत्तर प्रदेश में इस बार गर्मी का तेवर कुछ अलग ही नजर आ रहा है। मुरादाबाद जिले में जहां आमतौर पर मई-जून में तापमान 40-45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, वहीं इस बार अप्रैल में ही पारा 40 के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है, जिससे कई वर्षों का रिकॉर्ड टूटने की आशंका जताई जा रही है। लगातार बढ़ती गर्मी ने लोगों की दिनचर्या को प्रभावित करना शुरू कर दिया है और दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है।