Moradabad Accident: सड़क के किनारे खड़ी कार में तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर, 6 लोगों की हालत गंभीर

Six Family Members Injured: यूपी के मुरादाबाद में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। यहां मझोला थाना क्षेत्र में गागन नदी के पास सड़क किनारे खड़ी एक पंचर कार को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयावह था कि कार में सवार एक ही परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस और स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे तथा सभी घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है।