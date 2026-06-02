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मुरादाबाद

Moradabad Accident: सड़क के किनारे खड़ी कार में तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर, 6 लोगों की हालत गंभीर

Moradabad Accident: मुरादाबाद में सड़क किनारे खड़ी एक पंचर कार को तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में एक ही परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर लगने के बाद कार काफी दूर तक घिसटती चली गई।

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मुरादाबाद

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Mohd Danish

Jun 02, 2026

truck hit punctured car six family members injured moradabad

मुरादाबाद में सड़क हादसा (फोटो- पत्रिका)

Six Family Members Injured: यूपी के मुरादाबाद में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। यहां मझोला थाना क्षेत्र में गागन नदी के पास सड़क किनारे खड़ी एक पंचर कार को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयावह था कि कार में सवार एक ही परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस और स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे तथा सभी घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है।

दावत से लौटते समय हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार. घायल परिवार अमरोहा जिले की हसनपुर तहसील के भटीपुरा फतेहपुर गांव का रहने वाला है। परिवार के सदस्य रामपुर जिले के स्वार क्षेत्र में आयोजित एक पारिवारिक दावत में शामिल होने गए थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सभी लोग कार से अपने घर वापस लौट रहे थे। यात्रा सामान्य रूप से चल रही थी, लेकिन मुरादाबाद पहुंचने पर अचानक एक तकनीकी खराबी ने पूरे परिवार को बड़ी मुसीबत में डाल दिया।

गागन नदी के पास पंचर हुआ कार का टायर

कार चालक ने बताया कि जब वे मझोला थाना क्षेत्र में गागन नदी के पास पहुंचे तो कार का एक टायर अचानक पंचर हो गया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वाहन को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया। परिवार के सदस्य कार के आसपास मौजूद थे और टायर बदलने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रहा एक ट्रक तेज गति में वहां पहुंचा और चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका।

अनियंत्रित ट्रक ने कार को काफी दूर तक घसीटा

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी। चालक को सड़क किनारे खड़ी कार दिखाई नहीं दी और उसने सीधे कार में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार कई मीटर दूर तक घिसटती चली गई। हादसे की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग घटनास्थल की ओर दौड़े। दुर्घटना के बाद कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोग गंभीर रूप से घायल होकर फंस गए।

एक ही परिवार के 6 लोग गंभीर घायल

सड़क हादसे में दीपिका (13 वर्ष), मानवी (10 वर्ष), प्रिया (12 वर्ष), मनीषा (21 वर्ष), लक्ष्मी (50 वर्ष) और मयंक गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर के कारण सभी को शरीर के विभिन्न हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से घायलों को वाहन से बाहर निकाला और तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है।

अस्पताल में चल रहा इलाज

जिला अस्पताल के चिकित्सकों के अनुसार घायलों को गंभीर चोटें आई हैं और सभी का इलाज जारी है। कुछ घायलों की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। अस्पताल प्रशासन ने आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं ताकि घायलों को बेहतर उपचार मिल सके। परिवार के अन्य सदस्य और रिश्तेदार भी अस्पताल पहुंच गए हैं और घायलों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं।

पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लिया

हादसे की सूचना मिलते ही मझोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को कब्जे में ले लिया है तथा चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही हादसे की प्रमुख वजह प्रतीत हो रही है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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Published on:

02 Jun 2026 08:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / Moradabad Accident: सड़क के किनारे खड़ी कार में तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर, 6 लोगों की हालत गंभीर

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