मुरादाबाद में भीषण सड़क हादसा: NIA के डिप्टी एसपी की दर्दनाक मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

NIA Deputy SP Accident Moradabad:उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में दिल्ली-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के डिप्टी एसपी ईशान मेहरा की मौत हो गई। ईशान मेहरा, उत्तराखंड डा रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक सड़क पर आगे चल रहे एक कंटेनर में पीछे से जा घुसी। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि ईशान मेहरा ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया, जबकि उनके साथ बाइक पर सवार महिला गंभीर रूप से घायल हो गईं। इस घटना के बाद पुलिस महकमे और NIA अधिकारियों में शोक की लहर दौड़ गई।