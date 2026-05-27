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मुरादाबाद

यूपी में भीषण गर्मी से मिलेगी राहत: आंधी-बारिश और ठंडी हवाओं का अलर्ट, 90 KMPH तक चलेंगी हवाएं

UP Weather: उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच अब मौसम राहत देने वाला है। मौसम विभाग ने कई जिलों में तेज बारिश, आंधी और ठंडी हवाओं का अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटों में तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज होने की संभावना है, जिससे लोगों को लू और उमस से राहत मिल सकती है।

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मुरादाबाद

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Mohd Danish

May 27, 2026

weather2026 Update

यूपी वेदर न्यूज अपडेट। फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज

UP Rain Alert: उत्तर प्रदेश में इन दिनों मौसम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। दोपहर के समय सड़कें सुनसान दिखाई दे रही हैं और लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। तेज धूप और गर्म हवाओं ने बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने बांदा, झांसी, आगरा और जालौन समेत कई जिलों में लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में येलो और ऑरेंज अलर्ट लागू किया गया है।

गर्म रातों ने भी बढ़ाई लोगों की परेशानी

सिर्फ दिन ही नहीं बल्कि रातें भी लोगों को राहत नहीं दे पा रही हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों में ‘वॉर्म नाइट’ अलर्ट जारी किया है। रात के समय भी तापमान सामान्य से काफी अधिक बना हुआ है, जिससे उमस और बेचैनी महसूस की जा रही है। लगातार बढ़ती गर्मी के कारण बिजली की मांग भी तेजी से बढ़ी है और कई इलाकों में कटौती की शिकायतें सामने आ रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार पड़ रही गर्मी स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकती है।

पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम का मिजाज

भीषण गर्मी के बीच अब मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है। प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके प्रभाव से 28 मई से मौसम अचानक बदल सकता है। विभाग के मुताबिक कई जिलों में तेज आंधी, गरज-चमक और बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का मानना है कि यह बदलाव लोगों को गर्मी से राहत देगा, लेकिन किसानों की फसलों के लिए चिंता का कारण बन सकता है।

तेज हवाओं और धूल भरी आंधी का अलर्ट

मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। सहारनपुर, मेरठ, नोएडा, आगरा, मथुरा, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, अयोध्या, प्रयागराज, गोरखपुर, देवरिया, झांसी और कुशीनगर समेत कई जिलों में धूल भरी आंधी के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जिससे पेड़ गिरने और बिजली व्यवस्था प्रभावित होने का खतरा बढ़ गया है।

तापमान में आएगी बड़ी गिरावट

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 48 घंटों में तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। मुरादाबाद मंडल समेत कई शहरों में गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का कहना है कि तेज बारिश और हवाओं के कारण मौसम अचानक ठंडा हो सकता है। हालांकि, लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

किसानों के लिए बढ़ी चिंता

मौसम के इस बदलाव ने किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है। कई जिलों में खेतों में खड़ी फसलें तेज हवाओं और ओलावृष्टि से प्रभावित हो सकती हैं। आम और सब्जियों की खेती करने वाले किसानों को विशेष सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों से खराब मौसम के दौरान फसलों की सुरक्षा के इंतजाम करने को कहा है ताकि नुकसान को कम किया जा सके।

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Published on:

27 May 2026 10:55 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / यूपी में भीषण गर्मी से मिलेगी राहत: आंधी-बारिश और ठंडी हवाओं का अलर्ट, 90 KMPH तक चलेंगी हवाएं

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