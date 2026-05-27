यूपी में भीषण गर्मी से मिलेगी राहत: आंधी-बारिश और ठंडी हवाओं का अलर्ट, 90 KMPH तक चलेंगी हवाएं

UP Rain Alert: उत्तर प्रदेश में इन दिनों मौसम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। दोपहर के समय सड़कें सुनसान दिखाई दे रही हैं और लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। तेज धूप और गर्म हवाओं ने बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने बांदा, झांसी, आगरा और जालौन समेत कई जिलों में लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में येलो और ऑरेंज अलर्ट लागू किया गया है।