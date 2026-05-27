गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मुरादाबाद में उठी मांग, भारतीय सूफी फाउंडेशन अध्यक्ष ने सरकार से की अपील

Cow National Animal Demand: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भारतीय सूफी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी कशिश वारसी ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। उन्होंने कहा कि देश में करोड़ों लोगों की आस्था गाय से जुड़ी हुई है और सरकार को इस धार्मिक भावना का सम्मान करते हुए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने पर विचार करना चाहिए। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और विभिन्न वर्गों में इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं।