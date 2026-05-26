ईद पर अमरोहा में ट्रैफिक व्यवस्था बदली: दिल्ली-मुरादाबाद रूट पर डायवर्जन लागू, देखें नया प्लान

ईद पर अमरोहा में ट्रैफिक व्यवस्था बदली (AI इमेज)
Delhi Moradabad Route Diversion: ईद-उल-अजहा पर्व के अवसर पर 28 मई 2026 को अमरोहा शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। इस दिन किसी भी प्रकार के भारी वाहन का शहर में प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा, ताकि भीड़भाड़ और जाम की स्थिति उत्पन्न न हो सके।
अमरोहा से नौगावां-बिजनौर की ओर जाने वाले सभी वाहनों के लिए विशेष रूट निर्धारित किया गया है। ये वाहन नंदन स्वीट्स से कैलसा चौराहा होते हुए कांठ रोड का प्रयोग करेंगे और आगे नूरपुर-बिजनौर की ओर रवाना होंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य शहर के मुख्य मार्गों पर दबाव कम करना है।
अमरोहा से मुरादाबाद और दिल्ली जाने वाले वाहनों को अब नंदन स्वीट्स से कैलसा बाईपास होते हुए पाकवाड़ा मार्ग का प्रयोग करना होगा। इसके बाद वाहन मुरादाबाद और दिल्ली की ओर अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। इस बदलाव से मुख्य शहर क्षेत्र में यातायात का भार कम होगा।
मुरादाबाद और दिल्ली से अमरोहा आने वाले वाहनों को पाकवाड़ा से कैलसा रोड होते हुए शहर में प्रवेश दिया जाएगा। वहीं बिजनौर की ओर से आने वाले वाहन नौगावां मार्ग से काठ रोड और कैलसा रोड होते हुए अमरोहा में प्रवेश करेंगे, जिससे यातायात सुचारु बना रहे।
दिल्ली से अतरासी होते हुए अमरोहा आने वाले वाहन आरटीओ से कल्याणपुरा रोड, बम्बूगढ़ और काकरसराय होते हुए काठ रोड के रास्ते शहर में प्रवेश करेंगे। वहीं नौगावां से दिल्ली जाने वाले वाहन हुसैनी चौक से धनौरा रोड और पत्थरकुटी मार्ग का प्रयोग करेंगे।
शहर के भीतर यातायात नियंत्रण के लिए ई-रिक्शा और ऑटो पर भी विशेष प्रतिबंध लागू रहेगा। नंदन स्वीट्स से गांधी मूर्ति की ओर कोई भी ई-रिक्शा या ऑटो नहीं जा सकेगा। सभी वाहन कैलसा बाईपास और काठ रोड के माध्यम से ही अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे।
पुलिस प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि 28 मई को ईद-उल-अजहा पर्व के दौरान यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए वैकल्पिक बाहरी मार्गों का उपयोग करें और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, ताकि शहर में शांति और सुचारु यातायात व्यवस्था बनी रहे।
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