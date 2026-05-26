ईद पर अमरोहा में ट्रैफिक व्यवस्था बदली: दिल्ली-मुरादाबाद रूट पर डायवर्जन लागू, देखें नया प्लान

Delhi Moradabad Route Diversion: ईद-उल-अजहा पर्व के अवसर पर 28 मई 2026 को अमरोहा शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। इस दिन किसी भी प्रकार के भारी वाहन का शहर में प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा, ताकि भीड़भाड़ और जाम की स्थिति उत्पन्न न हो सके।