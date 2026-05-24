अमरोहा मिल में सनसनीखेज चोरी: पुलिस ने सिर्फ 24 घंटे में ऐसे पलटा पासा कि चोरों के पैरों तले खिसक गई जमीन

Mill Theft 7 Accused Arrested: अमरोहा के नौगावां सादात थाना क्षेत्र स्थित बंद पड़ी सहकारी कताई मिल में लंबे समय से चल रही चोरी की घटनाओं का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर पर्दाफाश कर दिया। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए करीब 15 लाख 20 हजार रुपये कीमत का चोरी किया गया माल बरामद किया है। पुलिस ने चोरी में इस्तेमाल किए गए एक बजाज मैक्सिमा थ्री-व्हीलर और एक ई-रिक्शा को भी कब्जे में लिया है। इस खुलासे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है, क्योंकि चोरी की इस वारदात में मिल की देखरेख से जुड़े व्यक्ति की संलिप्तता सामने आई है।