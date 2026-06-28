चोरी के शक में युवक को बेरहमी से पीटा, अमरोहा में ‘तालिबानी सजा’ देने वाले आरोपी गिरफ्तार

Amroha Crime News: यूपी के अमरोहा जिले के थाना गजरौला क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सुल्तानठेर में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक के साथ गंभीर मारपीट का मामला सामने आया। वादी छत्रपाल पुत्र स्व. दीवान सिंह निवासी ग्राम सादुल्लापुर द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया गया कि उनके पुत्र सिकन्दर के साथ आरोपियों ने बेरहमी से मारपीट की। आरोपियों ने पहले उसे बंधक बनाया और उसके बाद गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से बेरहमी से मारपीट की। इस दौरान उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिससे क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया।