17 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अमरोहा

सावन के तीसरे सोमवार पर अमरोहा के शिव मंदिरों में उमड़ी भीड़, जयकारों से गूंजा शहर

Amroha News: यूपी के अमरोहा में सावन के तीसरे सोमवार पर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने गंगाजल और दूध से भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख-शांति और समृद्धि की कामना की।
3 min read
Google source verification

अमरोहा

image

Mohd Danish

Aug 17, 2026

amroha sawan third monday shiv mandir jalabhishek bheed

सावन के तीसरे सोमवार पर अमरोहा के शिव मंदिरों में उमड़ी भीड़..

Sawan Third Monday: अमरोहा में सावन के तीसरे सोमवार को भगवान शिव की आराधना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह होते ही शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख शिव मंदिरों में भक्त पहुंचने लगे। जैसे-जैसे दिन चढ़ता गया, मंदिर परिसरों में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती गई। हर-हर महादेव और बम भोले के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया।

गंगाजल और दूध से हुआ अभिषेक

श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का विधि-विधान से पूजन किया। भक्तों ने शिवलिंग पर गंगाजल, दूध और अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर जलाभिषेक किया। कई श्रद्धालु हरिद्वार और ब्रजघाट से गंगाजल लेकर पहुंचे थे। जलाभिषेक के दौरान भक्तों ने परिवार की सुख-शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

प्राचीन मंदिरों में उमड़ी भीड़

अमरोहा के प्राचीन श्री वासुदेव तीर्थ मंदिर, श्री चाकेश्वर महादेव मंदिर, श्री बाबा गंगानाथ मंदिर, चौरासी घंटा मंदिर, कामनाथ महादेव मंदिर, विरासत मंदिर, चामुंडा मंदिर और गजस्थल के प्राचीन शिव मंदिर सहित कई शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। भक्त कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए और दर्शन के बाद शिवलिंग पर पूजा सामग्री चढ़ाई।

बेलपत्र और भांग चढ़ाकर मांगी मनोकामना

भगवान शिव की पूजा के दौरान श्रद्धालुओं ने दूध और गंगाजल के साथ कमल, बेलपत्र, भांग, अक्षत, धूप और दीप अर्पित किए। मंदिरों में पूजा-अर्चना के बीच श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते रहे। परिवार के साथ पहुंचे लोगों ने सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्रार्थना की।

घंटा-घड़ियाल और जयकारों से भक्तिमय माहौल

शिवालयों में लगातार बजते घंटे और घड़ियाल की आवाज के बीच हर-हर महादेव का जयघोष गूंजता रहा। कई मंदिरों में श्रद्धालु भक्ति में लीन दिखाई दिए। घरों और मंदिरों में भी सावन के तीसरे सोमवार पर भगवान शिव की विशेष पूजा की गई। सुबह से दोपहर तक मंदिरों में धार्मिक माहौल बना रहा।

वासुदेव तीर्थ में भोर से शुरू हुआ जलाभिषेक

अमरोहा शहर के प्राचीन वासुदेव तीर्थ मंदिर में सुबह तड़के ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। भक्त भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए मंदिर पहुंचे। दिन बढ़ने के साथ भीड़ लगातार बढ़ती गई और जलाभिषेक के लिए लंबी कतारें लग गईं। व्यवस्था बनाए रखने के लिए श्रद्धालुओं को कतारबद्ध तरीके से दर्शन कराया गया।

सुरक्षा को लेकर पुलिस रही मुस्तैद

श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रमुख शिव मंदिरों पर सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत रही। मंदिर परिसरों और आसपास पुलिस बल तैनात रहा। पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं की आवाजाही और भीड़ को नियंत्रित करने में जुटे रहे, ताकि पूजा-अर्चना के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था न हो।

सावन में शिव आराधना का विशेष महत्व

श्रावण मास को भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु कांवड़ और गंगाजल लेकर शिवालयों में पहुंचते हैं। हरिद्वार और ब्रजघाट से गंगाजल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने की परंपरा के चलते सावन में मंदिरों में विशेष भीड़ रहती है। पूरे श्रावण मास में शिव मंदिरों में पूजा और जलाभिषेक का सिलसिला जारी रहता है।

आस्था और भक्ति में डूबा अमरोहा

सावन के तीसरे सोमवार पर अमरोहा में सुबह से ही शिवभक्ति का माहौल नजर आया। प्रमुख मंदिरों में उमड़ी भीड़, जलाभिषेक के लिए लगी कतारें और लगातार गूंजते हर-हर महादेव के जयकारों ने पूरे शहर को भक्तिमय बना दिया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आराधना कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति और परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना की।

IAS आंजनेय कुमार सिंह की प्रतिनियुक्ति समाप्त, क्या फिर मिलेगा एक्सटेंशन या बदलेगी जिम्मेदारी?

ये भी पढ़ें
moradabad commissioner aunjaneya kumar singh tenure extension

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

17 Aug 2026 12:42 pm

Published on:

17 Aug 2026 12:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / सावन के तीसरे सोमवार पर अमरोहा के शिव मंदिरों में उमड़ी भीड़, जयकारों से गूंजा शहर

बड़ी खबरें

View All

अमरोहा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘बम-बम भोले’ से गूंजा अमरोहा: भगवामय हुईं सड़कें, हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे हजारों शिवभक्त

amroha kanwar yatra shiv bhakt gangajal 2026
अमरोहा

अमरोहा में दिनदहाड़े अवैध खनन का खेल! दिन निकलते ही दौड़ने लगे डंपर

amroha illegal mining viral video
अमरोहा

अमरोहा में कमरे में लाश लटका रहा था प्रेमी, तभी आ धमकी बेटी, बोला- मुझे उस पर शक था इसलिए मार डाला

amroha lover kills divorced woman over suspicion
अमरोहा

अमरोहा एनकाउंटर में 2 इनामी गोतस्कर गिरफ्तार, पुलिस पर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली

amroha cow slaughter accused encounter two arrest
अमरोहा

अमरोहा में गोकशी का मामला: सड़कों पर उतरे बजरंग दल के कार्यकर्ता, दी बड़े आंदोलन की चेतावनी!

amroha bajrang dal protest over alleged cow slaughter
अमरोहा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.