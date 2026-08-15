IAS आंजनेय कुमार सिंह की प्रतिनियुक्ति समाप्त, क्या फिर मिलेगा एक्सटेंशन या बदलेगी जिम्मेदारी?

Aunjaneya Kumar Singh Extension: मुरादाबाद मंडल के मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह की प्रतिनियुक्ति अवधि शुक्रवार को पूरी हो गई। प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाए जाने से संबंधित आदेश अभी तक जारी नहीं हुआ है। इसी बीच आंजनेय कुमार सिंह अवकाश पर चले गए हैं। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर उनकी प्रतिनियुक्ति को आगे बढ़ाए जाने की संभावना जताई जा रही है। यदि केंद्र सरकार से विस्तार को मंजूरी मिलती है तो वह एक बार फिर मुरादाबाद मंडलायुक्त के पद की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं।