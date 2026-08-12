घरों में दुबकने को मजबूर लोग: मुरादाबाद में तेंदुए के हमले के बाद फैली सनसनी, इलाके में अलर्ट

Leopard Aattack Moradabad: मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा तहसील क्षेत्र में तेंदुए के हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। डिलारी ब्लॉक के ग्राम मलकपुर सेमली में मंगलवार को तेंदुए ने एक ही दिन में दो ग्रामीणों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। दोनों घटनाओं के बाद गांव और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों में तेंदुए की मौजूदगी को लेकर चिंता बढ़ गई है और लोग अकेले खेतों तथा जंगल की ओर जाने से बच रहे हैं।