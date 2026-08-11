Bijnor News: महिला सिपाही ने बिछाया प्रेमजाल! सिपाही की मौत के बाद पिता ने खोले कई बड़े राज, मचा में हड़कंप

Bijnor Crime News: लखनऊ के गोमती नगर थाने में तैनात 26 वर्षीय कांस्टेबल आकाश यादव की मौत के मामले में नया मोड़ सामने आया है। 9 अगस्त की शाम थाने की बैरक में आकाश ने फांसी लगाकर जान दे दी थी। अब उसके पिता अनिल यादव ने साथी महिला सिपाही आकांक्षा भट्ट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पिता का कहना है कि उनका बेटा आत्महत्या जैसा कदम उठाने वाला नहीं था और वह महिला सिपाही की प्रताड़ना से परेशान था।