बिजनौर में बेटे के साथ बाइक से जा रही मां का दुपट्टा टायर में फंसा, हादसे में महिला की मौत

Uttar Pradesh News: बिजनौर में शनिवार को एक दर्दनाक हादसे में 50 साल की महिला की मौत हो गई। मृतका अपने बेटे के साथ बाइक से दवाई लेने अस्पताल जा रही थीं। इसी दौरान रोस्ट कॉलेज के पास उनका दुपट्टा बाइक के टायर में फंस गया। दुपट्टा तेजी से खिंचने से वह महिला के गले में लिपट गया।इस हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया।