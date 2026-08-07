चलती कार में लगी आग, लखनऊ में जिंदा जला युवक, ड्राइविंग सीट पर मिला कंकाल

Lucknow Car Fire: लखनऊ के बख्शी का तालाब (बीकेटी) इलाके में गुरुवार देर रात एक दर्दनाक हादसे में चलती कार में आग लगने से 32 साल युवक की जिंदा जलकर मौत हो गई। आग इतनी भीषण थी कि चालक कार से बाहर नहीं निकल सका। दमकल टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ड्राइविंग सीट पर केवल कंकाल बचा था। पुलिस ने मृतक की पहचान कार के रजिस्ट्रेशन के आधार पर अलमाश के रूप में की है। फिलहाल पुलिस हादसे और हत्या, दोनों पहलुओं से मामले की जांच कर रही है।