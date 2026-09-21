‘2013 में गठबंधन क्यों छोड़ा था’, ओवैसी के गठबंधन प्रस्ताव पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने दी प्रतिक्रिया, SIR नोटिस पर भी उठाए सवाल

कांग्रेस सांसद ने दिल्ली में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के तहत मतदाताओं को जारी किए जा रहे नोटिस पर भी सवाल खड़े किए हैं। SIR नोटिस के मुद्दे पर बोलते हुए कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि इस देश के नागरिकों की गरिमा और सम्मान को नोटिस के जरिए मापने का जो बहाना बनाया जा रहा है, वह बेहद शर्मनाक है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि रेखा गुप्ता जी को कोई नोटिस मिलता है और सब कुछ 1 मिनट या 1 घंटे में हल हो जाता है, तो क्या यह अधिकार इस देश के किसी गरीब व्यक्ति को भी मिल सकता है। बिल्कुल नहीं।