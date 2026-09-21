UP Cow Tourism: गोशालाओं में होंगे मांगलिक कार्यक्रम, गो-पर्यटन से गांवों को मिलेगा कमाई का नया रास्ता

प्रस्तावित गो-पर्यटन मॉडल का स्वरूप हर क्षेत्र में एक जैसा नहीं होगा। जिस इलाके की अपनी जो विशेषता होगी, उसे गौशाला से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। कहीं लोक संस्कृति और पारंपरिक कलाएं आकर्षण का केंद्र बन सकती हैं तो कहीं स्थानीय खान-पान, ग्रामीण जीवनशैली, पशुपालन की परंपरा और हस्तशिल्प को पर्यटन गतिविधियों का हिस्सा बनाया जा सकता है। इससे बाहर से आने वाले लोगों को गांव के वास्तविक जीवन और स्थानीय परंपराओं को करीब से समझने का अवसर मिल सकेगा। आयोग के अध्यक्ष के अनुसार, गौशाला को ग्रामीण जीवन से जोड़ने की यह पहल स्थानीय पहचान को सामने लाने का माध्यम बन सकती है। गांवों में सदियों से चली आ रही परंपराएं, लोककथाएं, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पाद यदि व्यवस्थित तरीके से पर्यटकों तक पहुंचते हैं तो इससे ग्रामीण क्षेत्र में नई आर्थिक गतिविधियां विकसित होने की संभावना है।