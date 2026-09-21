हरदोई के शाहाबाद में बनेगा लघु सेतु, नौशहरा-डभेलिया मार्ग के लिए 3.15 करोड़ मंजूर

लघु सेतु के निर्माण के लिए 315.24 लाख रुपये की स्वीकृति मिलने के बाद क्षेत्रीय लोगों में निर्माण कार्य शुरू होने को लेकर उम्मीद बढ़ी है। स्थानीय स्तर पर लंबे समय से सड़क और संपर्क सुविधाओं को बेहतर बनाने की जरूरत महसूस की जाती रही है। ऐसे में सेतु निर्माण की स्वीकृति को क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण विकास कार्य के रूप में देखा जा रहा है। निर्माण पूरा होने के बाद नौशहरा से डभेलिया मार्ग पर आवागमन अधिक सुविधाजनक होने की उम्मीद है। इससे ग्रामीण आबादी को रोजमर्रा के कामों के लिए आने-जाने में राहत मिल सकती है और क्षेत्र की आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियों को भी बेहतर संपर्क का लाभ मिल सकता है।

