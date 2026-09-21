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हरदोई के शाहाबाद में बनेगा लघु सेतु, नौशहरा-डभेलिया मार्ग के लिए 3.15 करोड़ मंजूर

Hardoi News: हरदोई के शाहाबाद में नौशहरा-डभेलिया मार्ग पर लघु सेतु निर्माण को 315.24 लाख रुपये की मंजूरी मिली है। इससे ग्रामीणों का आवागमन आसान होगा और विकास को गति मिलेगी।
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लखनऊ

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Ritesh Singh

Sep 21, 2026

लघु सेतु निर्माण की मंजूरी पर मुख्यमंत्री को धन्यवाद देतीं राज्यमंत्री रजनी तिवारी, शाहाबाद को मिली सौगात  (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )   

लघु सेतु निर्माण की मंजूरी पर मुख्यमंत्री को धन्यवाद देतीं राज्यमंत्री रजनी तिवारी, शाहाबाद को मिली सौगात  (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )   

Hardoi Shahabad : विकास खंड शाहाबाद क्षेत्र के लोगों के लिए आवागमन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नौशहरा से डभेलिया मार्ग पर लघु सेतु के निर्माण के लिए 315.24 लाख रुपये यानी करीब 3.15 करोड़ रुपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। सेतु का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग, हरदोई द्वारा कराया जाएगा। स्वीकृति मिलने के बाद अब क्षेत्र में लंबे समय से अपेक्षित इस निर्माण कार्य के आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है।

लघु सेतु के निर्माण से नौशहरा-डभेलिया मार्ग पर स्थानीय लोगों की आवाजाही सुगम होने की उम्मीद है। खासतौर पर आसपास के गांवों के लोगों को रोजमर्रा के कामकाज, बाजार, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य जरूरी सुविधाओं तक पहुंचने में सुविधा मिल सकती है। क्षेत्रीय स्तर पर बेहतर संपर्क मार्ग होने से ग्रामीण आबादी को आवागमन में होने वाली परेशानियों से राहत मिलने की संभावना है।

3.15 करोड़ से होगा निर्माण

नौशहरा से डभेलिया मार्ग पर प्रस्तावित लघु सेतु के लिए 315.24 लाख रुपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई है। किसी भी सड़क संपर्क परियोजना में सेतु का निर्माण महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से मार्ग की निरंतरता बनाए रखने में मदद मिलती है। स्वीकृति के बाद अब संबंधित विभाग द्वारा निर्माण से जुड़ी आगे की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।

लोक निर्माण विभाग हरदोई को इस परियोजना का निर्माण कार्य कराना है। निर्माण शुरू होने के बाद परियोजना की प्रगति पर स्थानीय स्तर पर भी नजर रहेगी। सेतु तैयार होने से मार्ग के उपयोग में आने वाले लोगों को अधिक सुविधाजनक संपर्क उपलब्ध होने की उम्मीद है।

ग्रामीणों को मिलेगी बड़ी सुविधा

नौशहरा और डभेलिया मार्ग से जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सड़क संपर्क दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ग्रामीण आबादी को खेती-किसानी, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं के लिए आसपास के बाजारों और प्रमुख स्थानों तक जाना पड़ता है। ऐसे में मार्ग पर लघु सेतु का निर्माण होने से आवागमन व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

किसानों के लिए भी बेहतर सड़क संपर्क उपयोगी साबित हो सकता है। कृषि उपज को बाजार तक पहुंचाने, खाद-बीज और अन्य कृषि सामग्री लाने-ले जाने में सड़क संपर्क की अहम भूमिका रहती है। मार्ग सुगम होने पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी गतिविधियों को भी सुविधा मिल सकती है।

शिक्षा और स्वास्थ्य तक आसान पहुंच

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और पुल जैसी आधारभूत सुविधाओं का सीधा असर लोगों की दैनिक जरूरतों पर पड़ता है। क्षेत्र के विद्यार्थियों को स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थानों तक पहुंचने में आवागमन की सुविधा मिल सकती है। इसी तरह मरीजों और उनके परिजनों के लिए स्वास्थ्य केंद्रों या अस्पतालों तक पहुंचना भी आसान होने की उम्मीद है। आपात स्थिति में बेहतर संपर्क मार्ग की उपयोगिता और बढ़ जाती है। एंबुलेंस तथा अन्य आवश्यक सेवाओं के आवागमन में सुगमता स्थानीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। सेतु निर्माण के बाद मार्ग की कनेक्टिविटी मजबूत होने से आसपास के गांवों को इसका लाभ मिलने की संभावना है।

विकास परियोजनाओं को मिलेगा आधार

किसी भी क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास में मजबूत आधारभूत ढांचा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सड़क, पुल और अन्य संपर्क सुविधाओं के विस्तार से लोगों और बाजारों के बीच संपर्क बेहतर होता है। नौशहरा-डभेलिया मार्ग पर लघु सेतु निर्माण की स्वीकृति को भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी से क्षेत्र में आवागमन बढ़ने के साथ स्थानीय स्तर पर व्यापारिक गतिविधियों को भी सुविधा मिल सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे कारोबार, कृषि आधारित गतिविधियां और स्थानीय सेवाएं बेहतर परिवहन व्यवस्था से लाभान्वित हो सकती हैं। इससे क्षेत्र की विकास गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है।

लोक निर्माण विभाग कराएगा काम

परियोजना का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग हरदोई द्वारा कराया जाएगा। प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद विभागीय स्तर पर निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इसमें निर्धारित मानकों के अनुरूप निर्माण, गुणवत्ता और कार्य की प्रगति पर ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा।सेतु निर्माण के दौरान स्थानीय आवागमन को ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं किए जाने की उम्मीद है। परियोजना पूरी होने के बाद मार्ग की उपयोगिता और बढ़ेगी तथा आसपास के गांवों के लोगों को आने-जाने के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

क्षेत्र की विकास यात्रा को मिलेगी गति

क्षेत्रीय स्तर पर किसी संपर्क मार्ग पर पुल या लघु सेतु का निर्माण केवल एक निर्माण परियोजना तक सीमित नहीं रहता। इसका प्रभाव आसपास के गांवों की रोजमर्रा की गतिविधियों पर पड़ता है। लोगों का समय बचने के साथ बाजार, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और अन्य संस्थानों तक पहुंच आसान हो सकती है। लघु सेतु बनने से नौशहरा और डभेलिया मार्ग का उपयोग करने वाले लोगों को विशेष सुविधा मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में सुधार हो सकता है। स्थानीय लोगों के लिए यह परियोजना क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाली महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकती है।

स्वीकृति के बाद बढ़ी उम्मीदें

लघु सेतु के निर्माण के लिए 315.24 लाख रुपये की स्वीकृति मिलने के बाद क्षेत्रीय लोगों में निर्माण कार्य शुरू होने को लेकर उम्मीद बढ़ी है। स्थानीय स्तर पर लंबे समय से सड़क और संपर्क सुविधाओं को बेहतर बनाने की जरूरत महसूस की जाती रही है। ऐसे में सेतु निर्माण की स्वीकृति को क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण विकास कार्य के रूप में देखा जा रहा है। निर्माण पूरा होने के बाद नौशहरा से डभेलिया मार्ग पर आवागमन अधिक सुविधाजनक होने की उम्मीद है। इससे ग्रामीण आबादी को रोजमर्रा के कामों के लिए आने-जाने में राहत मिल सकती है और क्षेत्र की आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियों को भी बेहतर संपर्क का लाभ मिल सकता है।

विकास की कड़ी को मजबूत करेगा सेतु

क्षेत्रीय विकास के लिए आधारभूत सुविधाओं का विस्तार लगातार जरूरी है। नौशहरा-डभेलिया मार्ग पर प्रस्तावित लघु सेतु इसी कड़ी को आगे बढ़ाने वाला निर्माण कार्य है। करीब 3.15 करोड़ रुपये की स्वीकृति के बाद अब परियोजना को धरातल पर उतारने की तैयारी होगी। क्षेत्रीय जनता को उम्मीद है कि निर्माण कार्य निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जल्द शुरू होकर समयबद्ध तरीके से पूरा होगा। सेतु के निर्माण के बाद मार्ग की कनेक्टिविटी मजबूत होने से आसपास के गांवों को आवागमन की सुविधा मिलेगी और शाहाबाद क्षेत्र की विकास गतिविधियों को भी नई गति मिलने की संभावना है।

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Updated on:

21 Sept 2026 05:09 pm

Published on:

21 Sept 2026 05:09 pm

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