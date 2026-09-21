21 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

पैसों ने रोका था इलाज, बलरामपुर अस्पताल ने थामा हाथ, सफल सर्जरी से इमरान को मिली नई जिंदगी

Financial Crisis hip surgery Treatment: आर्थिक तंगी से वर्षों से इलाज को तरस रहे मोहम्मद इमरान को बलरामपुर अस्पताल में उपचार मिला। दोनों कूल्हों की सफल सर्जरी के बाद उन्हें नई उम्मीद मिली।
4 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Sep 21, 2026

बलरामपुर अस्पताल में उपचार के बाद स्वास्थ्य लाभ करता मरीज मोहम्मद इमरान। (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

बलरामपुर अस्पताल में उपचार के बाद स्वास्थ्य लाभ करता मरीज मोहम्मद इमरान। (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

Financial Crisis hip surgery Treatment: आर्थिक तंगी के कारण लंबे समय से इलाज से वंचित एक मरीज को बलरामपुर चिकित्सालय में आखिरकार उपचार मिल सका। दोनों कूल्हों की गंभीर बीमारी से जूझ रहे राजेंद्र नगर निवासी मोहम्मद इमरान को पिछले करीब सात महीने से चलने-फिरने में काफी परेशानी हो रही थी। बीमारी बढ़ने के कारण उनकी रोजमर्रा की जिंदगी भी प्रभावित हो गई थी। आर्थिक स्थिति कमजोर होने और आयुष्मान कार्ड नहीं होने के कारण वह कई अस्पतालों में परामर्श लेने के बावजूद जरूरी उपचार नहीं करा पा रहे थे। ऐसे में बलरामपुर चिकित्सालय के चिकित्सकों और चिकित्सा दल के प्रयास से उनका उपचार संभव हो सका। अस्पताल में आवश्यक जांच और चिकित्सकीय तैयारियों के बाद 22 सितंबर 2026 को उनकी शल्यक्रिया सफलतापूर्वक की गई।

दोनों कूल्हों में गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे इमरान

राजेंद्र नगर, लखनऊ निवासी मोहम्मद इमरान पुत्र मोहम्मद हारून दोनों कूल्हों के अवस्कुलर नेक्रोसिस (एवस्कुलर नेक्रोसिस) से पीड़ित थे। इस बीमारी के चलते उनके कूल्हों के जोड़ प्रभावित हो गए थे और धीरे-धीरे चलने-फिरने की क्षमता कम होती जा रही थी। करीब सात महीने से वह गंभीर परेशानी का सामना कर रहे थे। स्थिति यह थी कि सामान्य दैनिक गतिविधियां भी उनके लिए मुश्किल होती जा रही थीं। बीमारी के कारण लगातार बढ़ती तकलीफ ने उनकी दिनचर्या को पूरी तरह प्रभावित कर दिया था। चलने, उठने-बैठने और रोजमर्रा के जरूरी कामों में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। दर्द और शारीरिक परेशानी के बावजूद आर्थिक मजबूरियां उनके उपचार की राह में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई थीं।

कई अस्पतालों में दिखाई उम्मीद, लेकिन आर्थिक संकट बना बाधा

मोहम्मद इमरान ने बीमारी के उपचार के लिए अलग-अलग अस्पतालों में चिकित्सकीय परामर्श लिया। चिकित्सकों ने उनकी स्थिति को देखते हुए कूल्हे के जोड़ के प्रत्यारोपण यानी टोटल हिप रिप्लेसमेंट की सलाह दी थी। उपचार की जरूरत स्पष्ट होने के बावजूद आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह आगे की प्रक्रिया नहीं करा सके। परिवार के सामने इलाज के खर्च की चिंता थी। इसके अलावा उनके पास आयुष्मान कार्ड भी नहीं था, जिससे योजना के तहत उपचार का लाभ मिल सके। ऐसे में बीमारी के साथ उनका संघर्ष लगातार लंबा होता गया। उपचार न मिलने से कूल्हों की समस्या के कारण चलने-फिरने में कठिनाई भी बढ़ती गई।

बलरामपुर अस्पताल में मिली उपचार की राह

लगातार बढ़ती समस्या और जीवन प्रभावित होने के बाद मोहम्मद इमरान ने बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ के निदेशक एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से संपर्क किया। मरीज की स्थिति को देखते हुए अस्पताल प्रशासन की ओर से उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक पहल की गई। निदेशक के मार्गदर्शन में मरीज को 9 सितंबर 2026 को बलरामपुर चिकित्सालय में भर्ती किया गया। इसके बाद चिकित्सकीय टीम ने मरीज की स्थिति का विस्तृत मूल्यांकन किया। आवश्यक जांच कराई गईं और शल्यक्रिया से पहले की सभी चिकित्सकीय तैयारियां पूरी की गईं। मरीज की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उपचार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया।

विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने संभाला मोर्चा

मरीज के उपचार में बलरामपुर चिकित्सालय की विशेषज्ञ टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शल्यक्रिया में मुख्य सर्जन डॉ. अजय कुमार यादव के साथ मुख्य एनेस्थेटिस्ट डॉ. सुरेश चंद्र कौशल, एनेस्थेटिस्ट डॉ. देशराज, सीनियर रेजिडेंट डॉ. सचिन यादव और जूनियर रेजिडेंट डॉ. अंकित लक्षकार शामिल रहे। ऑपरेशन थिएटर की व्यवस्थाओं और शल्य क्रिया के दौरान आवश्यक तकनीकी सहयोग के लिए ओटी तकनीशियन श्री दीपक दुबे सहित चिकित्सा दल ने सहयोग किया। मरीज की स्थिति का चिकित्सकीय मूल्यांकन करने के बाद विशेषज्ञों की निगरानी में शल्य क्रिया की तैयारी पूरी की गई।

22 सितंबर को सफलतापूर्वक हुई शल्यक्रिया

सभी आवश्यक चिकित्सकीय जांच और प्री-ऑपरेटिव तैयारियां पूरी होने के बाद 22 सितंबर 2026 को बलरामपुर चिकित्सालय में मरीज की आवश्यक शल्यक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न की गई। ऑपरेशन के बाद मरीज की स्थिति स्थिर बताई गई है। फिलहाल वह चिकित्सकीय निगरानी में है और स्वास्थ्य लाभ कर रहा है। चिकित्सकों की टीम लगातार मरीज की स्थिति पर नजर रख रही है। शल्यक्रिया के बाद की देखभाल और चिकित्सकीय निगरानी को उपचार का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है, ताकि मरीज को आगे की रिकवरी में आवश्यक सहयोग मिल सके।

आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए राहत

मोहम्मद इमरान का मामला यह भी सामने लाता है कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण कई बार गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीज उपचार के लिए अस्पतालों तक पहुंचने के बावजूद जरूरी सर्जरी नहीं करा पाते। इलाज की जरूरत और उसे वहन करने की क्षमता के बीच का अंतर ऐसे मरीजों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। इस मामले में बलरामपुर चिकित्सालय के निदेशक के मार्गदर्शन और चिकित्सकों व चिकित्सा दल के प्रयासों से मरीज को आवश्यक उपचार मिल सका। लंबे समय से बीमारी की परेशानी झेल रहे इमरान के लिए यह उपचार राहत की बड़ी वजह बना है। अस्पताल की इस पहल को आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए उपचार की उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है।

बीमारी से जूझ रहे मरीज को मिली नई उम्मीद

मोहम्मद इमरान लंबे समय से दोनों कूल्हों की बीमारी के कारण सामान्य जीवन जीने में कठिनाई महसूस कर रहे थे। आर्थिक अभाव के कारण उपचार में देरी होने के बावजूद बलरामपुर चिकित्सालय पहुंचने के बाद उनके इलाज की प्रक्रिया आगे बढ़ी और आवश्यक शल्यक्रिया पूरी की गई। अब ऑपरेशन के बाद मरीज चिकित्सकीय निगरानी में है। चिकित्सकीय टीम की देखरेख में उसके स्वास्थ्य में सुधार की प्रक्रिया जारी है। यह प्रकरण उन मरीजों के लिए उम्मीद का संदेश भी देता है, जो आर्थिक परिस्थितियों के कारण गंभीर बीमारियों का उपचार लंबे समय तक नहीं करा पाते। बलरामपुर चिकित्सालय में हुए इस उपचार से एक जरूरतमंद मरीज को समय पर चिकित्सकीय सहायता मिल सकी और उसके सामान्य जीवन की ओर लौटने की उम्मीद मजबूत हुई है।   

PDA रथ के रंग पर मायावती का अखिलेश पर निशाना, बोलीं- जनता समझ रही है रंग बदलने की राजनीति

ये भी पढ़ें
2027 चुनाव की तैयारियों के बीच PDA और दलित राजनीति को लेकर सपा-बसपा के बीच बढ़ती बयानबाजी। (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#WeatherNews

cm yogi

health

Health department

health news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

21 Sept 2026 02:55 pm

Published on:

21 Sept 2026 02:55 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / पैसों ने रोका था इलाज, बलरामपुर अस्पताल ने थामा हाथ, सफल सर्जरी से इमरान को मिली नई जिंदगी

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP Politics: ‘पूर्वांचल राज्य बना तो राजभर का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा’, ओपी राजभर के बयान पर बोले अनिल राजभर- धैर्य बनाए रखें

if purvanchal become state rajbhar son cm what anil rajbhar say
लखनऊ

‘उनकी हैसियत क्या है’, OP राजभर के बयान पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद का पलटवार; बंटवारे से नहीं, विकास से बदलेगी तस्वीर

Awdhesh Prasad
लखनऊ

‘आजम, अतीक और मुख्तार यही चलाते थे सरकार’, सपा नेताओं को टारगेट करते हुए लगाए पोस्टर पर बोले राजभर-पोस्टर सच बोल रहा है

up politics poster war akhilesh yadav sp mafia what op rajbhar say
लखनऊ

सीएम योगी का अफसरों को अल्टीमेटम: छोटी घटना भी न हो नजरअंदाज, शिकायत मिलते ही तुरंत एक्शन

जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने सुनीं लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को संवेदनशीलता और समयबद्ध निस्तारण के निर्देश (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

‘लोकतंत्र विरोधी ताकतों को हराने में जुटी समाजवादी पार्टी’, गठबंधन विस्तार पर उदयवीर सिंह ने दिया स्पष्ट जवाब

SP Udayveer Singh Statement, Owaisi Akhilesh Alliance, UP Politics,
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.