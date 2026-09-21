पैसों ने रोका था इलाज, बलरामपुर अस्पताल ने थामा हाथ, सफल सर्जरी से इमरान को मिली नई जिंदगी

Financial Crisis hip surgery Treatment: आर्थिक तंगी के कारण लंबे समय से इलाज से वंचित एक मरीज को बलरामपुर चिकित्सालय में आखिरकार उपचार मिल सका। दोनों कूल्हों की गंभीर बीमारी से जूझ रहे राजेंद्र नगर निवासी मोहम्मद इमरान को पिछले करीब सात महीने से चलने-फिरने में काफी परेशानी हो रही थी। बीमारी बढ़ने के कारण उनकी रोजमर्रा की जिंदगी भी प्रभावित हो गई थी। आर्थिक स्थिति कमजोर होने और आयुष्मान कार्ड नहीं होने के कारण वह कई अस्पतालों में परामर्श लेने के बावजूद जरूरी उपचार नहीं करा पा रहे थे। ऐसे में बलरामपुर चिकित्सालय के चिकित्सकों और चिकित्सा दल के प्रयास से उनका उपचार संभव हो सका। अस्पताल में आवश्यक जांच और चिकित्सकीय तैयारियों के बाद 22 सितंबर 2026 को उनकी शल्यक्रिया सफलतापूर्वक की गई।

