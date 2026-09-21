PDA रथ के रंग पर मायावती का अखिलेश पर निशाना, बोलीं- जनता समझ रही है रंग बदलने की राजनीति

बसपा प्रमुख ने अपने बयान में मुस्लिम समाज के राजनीतिक रुख को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने दावा किया कि पिछले चुनावों में मुस्लिम मतदाताओं के एक बड़े हिस्से का समर्थन मिलने के बावजूद समाजवादी पार्टी भाजपा को सत्ता में आने से रोकने में सफल नहीं रही। इसी आधार पर उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं के बीच सपा को लेकर कथित असंतोष का दावा किया और कहा कि यह वर्ग अब बसपा की ओर रुख कर रहा है। हालांकि, मुस्लिम मतदाताओं के बीच बसपा की ओर व्यापक रूप से रुख बदलने संबंधी मायावती के दावे को स्वतंत्र रूप से स्थापित तथ्य के रूप में नहीं देखा जा सकता। राजनीतिक दल अक्सर चुनावी रणनीति के दौरान अलग-अलग सामाजिक समूहों के समर्थन को लेकर दावे करते हैं। ऐसे दावों का वास्तविक असर चुनावी नतीजों और मतदाता व्यवहार के आंकड़ों से ही स्पष्ट होता है।